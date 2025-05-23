Bloomberg: раунд переговоров РФ и Украины может пройти на следующей неделе

Bloomberg: раунд переговоров РФ и Украины может пройти на следующей неделеСроки зависят от готовности Москвы, указывает издание
Второй раунд российско-украинских переговоров между может пройти на следующей неделе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатов стран Евросоюза. Отмечается, что сроки зависят от готовности Москвы.
Собеседники издания рассказали, что российская сторона не поддерживает идею проведения встречи в Ватикане. Представители РФ хотят продолжить диалог с Киевом в Стамбуле, где прошли первые за три года переговоры сторон. Москва придерживается такой позиции, поскольку не считает Ватикан нейтральной стороной.
Против Ватикана в качестве площадки для переговоров также выступает Русская православная церковь (РПЦ). Она считает его «историческим соперником на Украине», который не стал критиковать закрытие храмов украинской православной церкви.
Президент России Владимир Путин отказывается проводить прямые переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским в Ватикане или где-либо еще, пишет Bloomberg.
Как сообщает агентство, официальные лица США просят Россию не отправлять на следующие переговоры с Украиной помощника президента РФ Владимира Мединского, который возглавлял делегацию на переговорах в Стамбуле, и других «сторонников жесткой линии».
Первый раунд переговоров РФ и Украины прошел в турецком Стамбуле 16 мая. Делегации возглавили Мединский и министр обороны Украины Рустем Умеров. По итогам встречи Мединский сообщил, что стороны договорились об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000». Россия приняла к сведению украинский запрос на прямую встречу глав государств. Также они договорились о представлении своих видений «возможного будущего прекращения огня».
23 мая «Известия» узнали, что в МИД РФ допустили, что новый раунд российско-украинских переговоров может пройти в Ватикане. Посол российского МИДа по особым поручениям Родион Мирошник рассказал газете, что резиденция папы римского может стать местом переговоров, но для этого необходимо желание обеих сторон.
16 мая папа римский Лев XIV предложил Ватикан в качестве площадки для проведения переговоров между Москвой и Киевом.
20 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва приветствует усилия стран по урегулированию российско-украинского конфликта. Но пока, по его словам, по месту дальнейших переговоров решение не принималось. На следующий день в ходе брифинга он сообщил, что Москва не получала конкретных предложений от Ватикана по сотрудничеству для содействия украинскому урегулированию.