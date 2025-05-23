В МИДе допустили проведение нового раунда переговоров с Украиной в Ватикане
В МИД РФ допустили, что новый раунд российско-украинских переговоров может пройти в Ватикане. Об этом сообщают «Известия».
Посол российского МИДа по особым поручениям Родион Мирошник рассказал газете, что резиденция папы римского может стать местом переговоров, но для этого необходимо желание обеих сторон.
16 мая папа римский Лев XIV предложил Ватикан в качестве площадки для проведения переговоров между Москвой и Киевом.
20 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва приветствует усилия стран по урегулированию российско-украинского конфликта. Но пока, по его словам, по месту дальнейших переговоров решение не принималось. На следующий день в ходе брифинга он сообщил, что Москва не получала конкретных предложений от Ватикана по сотрудничеству для содействия украинскому урегулированию.
Первый раунд переговоров РФ и Украины прошел в турецком Стамбуле 16 мая. Делегации возглавили помощник президента РФ Владимир Мединский и министр обороны Украины Рустем Умеров. По итогам встречи Мединский сообщил, что стороны договорились об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000». Россия приняла к сведению украинский запрос на прямую встречу глав государств. Также они договорились о представлении своих видений «возможного будущего прекращения огня».