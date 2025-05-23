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Кремль: площадка для следующих переговоров с Украиной пока не выбрана

С предложением провести их на своей территории выступили в Ватикане
Ведомости

Решения по следующей площадке для переговоров по разрешению конфликта на Украине пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока решений и договоренностей о следующей площадке для переговоров нет. Разумеется, это решение не может приниматься одной стороной. Для этого нужно согласие двух сторон», – сказал он.

Bloomberg писал 23 мая, что второй раунд российско-украинских переговоров между может пройти на следующей неделе. Точное место проведения новой встречи неизвестно, но представители РФ, по данным агентства, хотят продолжить диалог с Киевом в Стамбуле.

С предложением провести переговоры на своей территории выступили в Ватикане. Как говорят собеседники Bloomberg, Москва не считает Ватикан нейтральной стороной. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал «неэлегантной» возможность проведения встречи в католическом Ватикане, поскольку Россия и Украина – православные страны.

Первая встреча состоялась 16 мая в Стамбуле. По итогам встречи стороны договорились об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000» и заявили о намерении продолжить диалог.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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