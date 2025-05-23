Кремль: площадка для следующих переговоров с Украиной пока не выбрана

Кремль: площадка для следующих переговоров с Украиной пока не выбранаС предложением провести их на своей территории выступили в Ватикане
Решения по следующей площадке для переговоров по разрешению конфликта на Украине пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока решений и договоренностей о следующей площадке для переговоров нет. Разумеется, это решение не может приниматься одной стороной. Для этого нужно согласие двух сторон», – сказал он.
Bloomberg писал 23 мая, что второй раунд российско-украинских переговоров между может пройти на следующей неделе. Точное место проведения новой встречи неизвестно, но представители РФ, по данным агентства, хотят продолжить диалог с Киевом в Стамбуле.
С предложением провести переговоры на своей территории выступили в Ватикане. Как говорят собеседники Bloomberg, Москва не считает Ватикан нейтральной стороной. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал «неэлегантной» возможность проведения встречи в католическом Ватикане, поскольку Россия и Украина – православные страны.
Первая встреча состоялась 16 мая в Стамбуле. По итогам встречи стороны договорились об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000» и заявили о намерении продолжить диалог.