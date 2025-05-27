Путин рассказал о картошке, сравнении себя с киборгом и как делать предложение

Путин в ходе заседания признался, что не так давно «достаточно близкий» для него человек сказал ему: «Ну ты киборг!». «Это не звучало, как что-то такое хорошее. <…> Это не очень приятно – чувствовать себя киборгом. Понимаете, я вообще так не считаю», – сказал президент.