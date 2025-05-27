Путин рассказал о картошке, сравнении себя с киборгом и как делать предложение

Путин рассказал о картошке, сравнении себя с киборгом и как делать предложениеЯркие высказывания президента на заседании совета «Россия – страна возможностей»
Президент России Владимир Путин 27 мая проводит в Кремле заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей». На мероприятии, где глава государства и участники встречи подвели итоги работы платформы за семь лет, Путин высказался на разные темы: от традиционных российских ценностей и спецоперации и до жалоб президента Белоруссии Александра Лукашенко на нехватку картошки из-за ее поставок в Россию.
Президент отметил, что в 2017 г., до создания платформы «Россия – страна возможностей», только 37% граждан считали, что у молодежи есть необходимые условия для самореализации. «В последние несколько лет эта цифра увеличилась до 80%», – подчеркнул президент.
Путин в ходе заседания признался, что не так давно «достаточно близкий» для него человек сказал ему: «Ну ты киборг!». «Это не звучало, как что-то такое хорошее. <…> Это не очень приятно – чувствовать себя киборгом. Понимаете, я вообще так не считаю», – сказал президент.
Президент также затронул тему сельского хозяйства, которую 26 мая обсуждал на встрече с бизнесом. Тогда он подчеркнул, что в стране необходимо обеспечить стабильное выращивание картофеля, свеклы и ряда других овощей.
Президент рассказал, что белорусский лидер по телефону в тот же день пожаловался ему на нехватку в стране картофеля из-за поставок в Россию. «Картошки-то не хватает у нас, оказывается. Разговаривал с Александром Григорьевичем Лукашенко. Он говорит: "У нас уже все продали в Россию"», – сказал Путин.
Вспомнил глава государства и своем личном опыте работы в сельском хозяйстве, рассказав, как вместе с отцом занимался посадкой картофеля. «Ну, непростая это работа – сажать эту картошку, потом полоть», – отметил президент.
Участники встречи также обсудили работу портала «Госуслуги», в частности, возможность делать предложение руки и сердца через сервис. Такая практика распространена среди молодежи, рассказал вице-президент ПАО «Ростелеком», «архитектор» портала «Госуслуги» Дмитрий Огуряев. Путин скептически оценил такой вариант предложения вступить в брак.
«Наверное, для того чтобы время сэкономить, – это неплохо, но вообще-то все-таки такие вещи лучше делать лично, глядя друг другу в глаза и испытывая определенные эмоции», – сказал глава государства.