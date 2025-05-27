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Путин: неприятно чувствовать себя киборгом

Ведомости

Президент России Владимир Путин признался, что ему неприятно, когда его сравнивают с киборгом. Глава государства сказал об этом на заседании наблюдательного совета АНО организации «Россия – страна возможностей».

Путин рассказал, что недавно «достаточно близкий» для него человек сказал ему: «Ну ты киборг!».

«Это не звучало, как что-то такое хорошее. <…> Это не очень приятно – чувствовать себя киборгом. Понимаете, я вообще так не считаю», – сказал президент.

В 2018 г. «РИА Новости» писали, что Путин спит по шесть часов, а его рабочий день может длиться более 16 часов. Российский лидер тогда говорил, что его график напряженный, но ему нравится то, чем он занимается.

27 мая Путин проводит заседание набсовета АНО «Россия – страна возможностей». Платформа была создана по указу Президента 22 мая 2018 г. По его словам, к различным программам площадки подключилось более 25 млн человек. Это свидетельствует о том, что работа программы актуальна, подчеркнул глава государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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