Путин: неприятно чувствовать себя киборгом
Президент России Владимир Путин признался, что ему неприятно, когда его сравнивают с киборгом. Глава государства сказал об этом на заседании наблюдательного совета АНО организации «Россия – страна возможностей».
Путин рассказал, что недавно «достаточно близкий» для него человек сказал ему: «Ну ты киборг!».
«Это не звучало, как что-то такое хорошее. <…> Это не очень приятно – чувствовать себя киборгом. Понимаете, я вообще так не считаю», – сказал президент.
В 2018 г. «РИА Новости» писали, что Путин спит по шесть часов, а его рабочий день может длиться более 16 часов. Российский лидер тогда говорил, что его график напряженный, но ему нравится то, чем он занимается.
27 мая Путин проводит заседание набсовета АНО «Россия – страна возможностей». Платформа была создана по указу Президента 22 мая 2018 г. По его словам, к различным программам площадки подключилось более 25 млн человек. Это свидетельствует о том, что работа программы актуальна, подчеркнул глава государства.