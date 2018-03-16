Сколько часов спят политики и бизнесмены

Андрей Гордеев / Ведомости

"Крайне редко бывает, чтобы я лег раньше двух часов ночи. Сплю часов шесть, потом начинаю работать. В моей резиденции в "Горках" точно такой же рабочий кабинет, как и в Белом доме. Утром (как летом, так и зимой) я сажусь на велосипед и еду, что называется, продышаться. Подъезжаю на велосипеде к рабочему зданию и иногда прямо в спортивной форме смотрю документы и отдаю поручения", — говорил он