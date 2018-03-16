Сколько часов спят политики и бизнесмены
16 марта в мире отмечают день сна
Президент России Владимир Путин спит по шесть часов. По его словам, его рабочий день может продолжаться больше 16 часов, сообщало "РИА Новости". Путин отметил, что график напряженный, однако ему нравится то, что он делает
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев также рассказывал журналистам, что спит по шесть часов. "Крайне редко бывает, чтобы я лег раньше двух часов ночи. Сплю часов шесть, потом начинаю работать. В моей резиденции в "Горках" точно такой же рабочий кабинет, как и в Белом доме. Утром (как летом, так и зимой) я сажусь на велосипед и еду, что называется, продышаться. Подъезжаю на велосипеде к рабочему зданию и иногда прямо в спортивной форме смотрю документы и отдаю поручения", — говорил он
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Президент США Дональд Трамп уделяет сну 4-5 часов, говорил он в интервью Fox News. "Я работаю много часов, вплоть до полуночи или до часа ночи. Просыпаюсь в пять часов утра", - отмечал он. По словам Трампа, во время завтрака он читает газеты и смотрит телевизор, вычисляя фальшивые новости американских СМИ о себе
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Британский премьер-министр Тереза Мэй спит по 4-6 часов, пишет Independent. «К счастью, я тот человек, который хорошо спит, но не столько часов, сколько хотелось бы", – рассказывала Мэй
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Терезу Мэй нередко сравнивают с бывшим премьером Великобритании, «железной леди» Маргарет Тэтчер, которая спала по четыре часа. Ее неутомимость вызывала изумление, писало BBC: она могла до двух-трех ночи работать со своими помощниками, а в пять утра уже слушать радио. Образ, созданный Тэтчер, создавал проблему для ее преемника Джона Мейджора. «Ему было трудно идти за ней, потому что госслужащие привыкли к премьер-министру, который никогда не спал, а он (Мейджор) спал восемь часов в сутки», - говорил биограф Тэтчер Джон Кэмпбелл
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Изобретатель и художник Леонардо да Винчи придерживался экстремального режима полифазного сна (Uberman) и спал по 15-20 минут в день каждые 4 часа (всего около 2 часов в сутки). Остальные 22 часа да Винчи посвящал работе
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Барак Обама, занимая пост президента США, рассказывал, что закладывает в график шесть часов сна в день, но столько спать ему удается не всегда
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Основатель Amazon Джефф Безос, возглавивший рейтинг Forbes богатейших людей планеты с состоянием в $112 млрд, старается спать по 8 часов в сутки. «Восемь часов сна имеют для меня большое значение, и я стараюсь сделать это приоритетом, – рассказывал он. – Для меня это необходимое количество для того, чтобы почувствовать себя полным энергии и деятельным»
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Сооснователь и главный редактор издания The Huffington Post Арианна Хаффингтон спит по семь-восемь часов. В первое время после основания Huffington Post спала три-четыре часа в день и почти все время уделяла работе. Однажды она упала в обморок от усталости и сломала скулу, врачи поставили ей диагноз «эмоциональное выгорание». После этого Хаффингтон стала пересматривать отношение ко сну. В 2017 г. она выпустила книгу «Революция сна: как менять свою жизнь ночь за ночью»
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Певица Мэрайя Кэри признавалась, что ей необходимо спать по 15 часов в сутки в окружении 20 увлажнителей воздуха. «Мне это необходимо, чтобы петь так, как я хочу», – говорила она журналу Interview в 2007 г. «В принципе, это похоже на сон в парной», – добавила певица
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