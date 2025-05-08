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Лукашенко объяснил нехватку картофеля в Белоруссии ориентацией на рынок РФ

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил исчезновение картофеля с прилавков страны ориентацией на российский рынок. Об этом он заявил на открытии Международного выставочного центра в Минске. Слова главы белорусского государства передала его пресс-служба.

По словам президента, проблема связана с разницей в ценах на картофель в Белоруссии и России. Он указал, что белорусские потребители ожидают доступных и низких цен, в то время как производители стремятся продать урожай как можно выгоднее и дороже. В итоге многие сельхозпредприятия переориентировались на экспорт в Россию, где цена на продукт значительно выше.

«Если кто-то уж переживает за картофель – месяц выдержим. Но без картофеля не будем», – заверил Лукашенко.

Он также заявил, что поручил комитету государственного контроля разобраться с ситуацией во всех торговых сетях и посмотреть, какой продукции не хватает.

«Надо привести хранилища в порядок, положить сколько надо самого лучшего в мире картофеля, чтобы наш народ никогда не страдал от этого несчастья», – подчеркнул президент.

В начале апреля ФАС заявила, что на складах поставщиков в РФ есть достаточное количество картофеля «надлежащего качества, не в полной мере отвечающего требованиям торговых сетей к форме, размеру и упаковке». Снижение этих стандартов позволит увеличить объем продукта в магазинах и сделать дешевле для покупателей, полагает служба. В качестве компромисса в Ассоциации компаний розничной торговли предложили продавать картофель, отходящий от стандартов розницы, в очищенном и вакуумированном виде, а также в формате готовой к употреблению продукции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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