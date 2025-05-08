Лукашенко объяснил нехватку картофеля в Белоруссии ориентацией на рынок РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил исчезновение картофеля с прилавков страны ориентацией на российский рынок. Об этом он заявил на открытии Международного выставочного центра в Минске. Слова главы белорусского государства передала его пресс-служба.
По словам президента, проблема связана с разницей в ценах на картофель в Белоруссии и России. Он указал, что белорусские потребители ожидают доступных и низких цен, в то время как производители стремятся продать урожай как можно выгоднее и дороже. В итоге многие сельхозпредприятия переориентировались на экспорт в Россию, где цена на продукт значительно выше.
«Если кто-то уж переживает за картофель – месяц выдержим. Но без картофеля не будем», – заверил Лукашенко.
Он также заявил, что поручил комитету государственного контроля разобраться с ситуацией во всех торговых сетях и посмотреть, какой продукции не хватает.
«Надо привести хранилища в порядок, положить сколько надо самого лучшего в мире картофеля, чтобы наш народ никогда не страдал от этого несчастья», – подчеркнул президент.
В начале апреля ФАС заявила, что на складах поставщиков в РФ есть достаточное количество картофеля «надлежащего качества, не в полной мере отвечающего требованиям торговых сетей к форме, размеру и упаковке». Снижение этих стандартов позволит увеличить объем продукта в магазинах и сделать дешевле для покупателей, полагает служба. В качестве компромисса в Ассоциации компаний розничной торговли предложили продавать картофель, отходящий от стандартов розницы, в очищенном и вакуумированном виде, а также в формате готовой к употреблению продукции.