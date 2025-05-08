Лукашенко объяснил нехватку картофеля в Белоруссии ориентацией на рынок РФ

В начале апреля ФАС заявила, что на складах поставщиков в РФ есть достаточное количество картофеля «надлежащего качества, не в полной мере отвечающего требованиям торговых сетей к форме, размеру и упаковке». Снижение этих стандартов позволит увеличить объем продукта в магазинах и сделать дешевле для покупателей, полагает служба. В качестве компромисса в Ассоциации компаний розничной торговли предложили продавать картофель, отходящий от стандартов розницы, в очищенном и вакуумированном виде, а также в формате готовой к употреблению продукции.