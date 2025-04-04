ФАС предложила расширить ассортимент закупаемого картофеля
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила организациям, входящим в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), временно снизить требования к закупаемому картофелю, сообщили в ведомстве.
Согласно данным службы, на складах поставщиков находится достаточное количество картофеля надлежащего качества, не в полной мере отвечающего требованиям торговых сетей к форме, размеру или упаковке. По мнению ФАС, такое решение позволит увеличить объем указанного товара в магазинах. Это также повысит его ценовую доступность.
В конце марта плодоовощная продукция в России подорожала в среднем на 0,5%, сильнее всего выросли цены на картофель (+4,2%) и свеклу (+2,8%).