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Мишустин подписал постановление о порядке беспошлинного ввоза картофеля

Ведомости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления о порядке беспошлинного ввоза в страну картофеля, моркови и яблок, следует из публикации на официальном сайте правительства.

Отмечается, что Минсельхоз будет координировать беспошлинный ввоз, в частности выдавать подтверждения соответствия ввозимых овощей нормам для тарифной льготы.

В ведомстве пояснили, что беспошлинный ввоз будет поддерживать стабильность внутреннего продовольственного рынка. Постановления касаются правоотношений, появившихся с 1 января 2025 г.

14 ноября вице-премьер России Дмитрий Патрушев попросил Министерство экономического развития и Министерство сельского хозяйства взять на контроль вопрос об импорте картофеля из дружественных стран из-за растущего спроса на продукт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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