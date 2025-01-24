Мишустин подписал постановление о порядке беспошлинного ввоза картофеля
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления о порядке беспошлинного ввоза в страну картофеля, моркови и яблок, следует из публикации на официальном сайте правительства.
Отмечается, что Минсельхоз будет координировать беспошлинный ввоз, в частности выдавать подтверждения соответствия ввозимых овощей нормам для тарифной льготы.
В ведомстве пояснили, что беспошлинный ввоз будет поддерживать стабильность внутреннего продовольственного рынка. Постановления касаются правоотношений, появившихся с 1 января 2025 г.
14 ноября вице-премьер России Дмитрий Патрушев попросил Министерство экономического развития и Министерство сельского хозяйства взять на контроль вопрос об импорте картофеля из дружественных стран из-за растущего спроса на продукт.