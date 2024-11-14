Патрушев попросил министерства проработать вопрос об импорте картофеля

«Попросил Минэкономразвития и Минсельхоз проработать вопрос об импорте картофеля из дружественных стран для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на картофель», – говорится в сообщении. Однако Патрушев добавил, что необходимо развивать собственное производство.