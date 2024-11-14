Патрушев попросил министерства проработать вопрос об импорте картофеля
Вице-премьер России Дмитрий Патрушев попросил Министерство экономического развития и Министерство сельского хозяйства взять на контроль вопрос об импорте картофеля из дружественных стран из-за растущего спроса на продукт, сказано на сайте правительства РФ.
«Попросил Минэкономразвития и Минсельхоз проработать вопрос об импорте картофеля из дружественных стран для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на картофель», – говорится в сообщении. Однако Патрушев добавил, что необходимо развивать собственное производство.
В 2024 г. в Краснодарском крае произвели 128 100 т картофеля. С таким показателем Кубань увеличила свою долю в общем сборе культуры в Южном федеральном округе (ЮФО) с 19% до 20%.
Производство сократилось из-за неблагоприятных погодных условий, снижение предложения оказывает «определенное давление на цены».