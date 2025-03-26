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Инфляция в России за неделю составила 0,12%

Ведомости

По данным Росстата, индекс потребительских цен в России на 24 марта 2025 г. составил 102,41% с начала года, что означает рост цен на 2,41% с января. За март цены выросли на 0,35%, за неделю с 18 по 24 марта – на 0,12%.

Для сравнения, в марте 2024 г. рост цен с начала года составлял 1,95%. По данным ведомства, выросли цены на детские овощные консервы (+0,6%), обеды в кафе и столовых (+0,5%), свинину, замороженную рыбу, сыр, маргарин, муку, хлеб и печенье (+0,4%), говядину, колбасы, масло и молоко (+0,3%). Плодоовощная продукция подорожала в среднем на 0,5%, сильнее всего выросли цены на картофель (+4,2%) и свеклу (+2,8%), а огурцы подешевели на 5,1%.

Снизились цены на яйца (-0,9%), курицу и гречку (-0,6%), вермишель (-0,2%), подсолнечное масло и пшено (-0,1%). Подорожали лекарства, в том числе ренгалин (+1,6%), анальгин (+0,6%) и корвалол (+0,5%). Среди непродовольственных товаров выросли цены на туалетную бумагу (+0,5%) и сигареты (+0,3%), а смартфоны (-1%), телевизоры (-0,7%) и шампуни (-0,5%) подешевели. Проживание в гостиницах подорожало на 0,3-0,8%. Выросли цены на автомойки (+0,5%), стрижки и стоматологические услуги (+0,3%). Бензин подорожал на 0,1%, дизельное топливо без изменений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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