Инфляция в России за неделю составила 0,12%
По данным Росстата, индекс потребительских цен в России на 24 марта 2025 г. составил 102,41% с начала года, что означает рост цен на 2,41% с января. За март цены выросли на 0,35%, за неделю с 18 по 24 марта – на 0,12%.
Для сравнения, в марте 2024 г. рост цен с начала года составлял 1,95%. По данным ведомства, выросли цены на детские овощные консервы (+0,6%), обеды в кафе и столовых (+0,5%), свинину, замороженную рыбу, сыр, маргарин, муку, хлеб и печенье (+0,4%), говядину, колбасы, масло и молоко (+0,3%). Плодоовощная продукция подорожала в среднем на 0,5%, сильнее всего выросли цены на картофель (+4,2%) и свеклу (+2,8%), а огурцы подешевели на 5,1%.
Снизились цены на яйца (-0,9%), курицу и гречку (-0,6%), вермишель (-0,2%), подсолнечное масло и пшено (-0,1%). Подорожали лекарства, в том числе ренгалин (+1,6%), анальгин (+0,6%) и корвалол (+0,5%). Среди непродовольственных товаров выросли цены на туалетную бумагу (+0,5%) и сигареты (+0,3%), а смартфоны (-1%), телевизоры (-0,7%) и шампуни (-0,5%) подешевели. Проживание в гостиницах подорожало на 0,3-0,8%. Выросли цены на автомойки (+0,5%), стрижки и стоматологические услуги (+0,3%). Бензин подорожал на 0,1%, дизельное топливо без изменений.