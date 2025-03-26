Инфляция в России за неделю составила 0,12%

Для сравнения, в марте 2024 г. рост цен с начала года составлял 1,95%. По данным ведомства, выросли цены на детские овощные консервы (+0,6%), обеды в кафе и столовых (+0,5%), свинину, замороженную рыбу, сыр, маргарин, муку, хлеб и печенье (+0,4%), говядину, колбасы, масло и молоко (+0,3%). Плодоовощная продукция подорожала в среднем на 0,5%, сильнее всего выросли цены на картофель (+4,2%) и свеклу (+2,8%), а огурцы подешевели на 5,1%.