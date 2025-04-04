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АКОРТ: торговым сетям придется расплачиваться за снижение требований к картофелю

Ведомости

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) отреагировала на предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) снизить требования к закупаемому картофелю для его удешевления. Отступление от стандартов может привести к тому, что значительные объемы продукта останутся невостребованными у покупателей и торговым сетям придется списывать их за свой счет. Об этом «Ведомостям» сообщил председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.

Ранее 4 апреля ФАС заявила, что на складах поставщиков есть достаточное количество картофеля «надлежащего качества, не в полной мере отвечающего требованиям торговых сетей к форме, размеру и упаковке». Снижение этих стандартов позволит увеличить объем продукта в магазинах и сделать дешевле для покупателей, полагает служба.

«Каждая розничная сеть разрабатывает собственные требования к стандартам закупаемой плодоовощной продукции, ориентируясь на предпочтения своих покупателей. Не для всех ритейлеров отступление от этих стандартов приемлемо, такая продукция может оказаться попросту невостребованной», – пояснил Богданов.

В качестве компромисса в АКОРТ предложили продавать картофель, отходящий от стандартов розницы, в очищенном и вакуумированном виде, а также в формате готовой к употреблению продукции.

В 2023 г. сбор картофеля в России был рекордным – 8,6 млн т (+18% год к году). По итогам прошлого года производство этой культуры сократилось из-за неблагоприятных погодных условий. По предварительным данным Минсельхоза, объем урожая в организованном секторе составил 7,2 млн т.

В начале года для насыщения рынка продукцией по доступным ценам была установлена тарифная льгота на беспошлинный ввоз в Россию импортного картофеля объемом не более 150 000 т. В конце марта плодоовощная продукция в стране подорожала в среднем на 0,5%, сильнее всего выросли цены на картофель (+4,2%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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