АКОРТ: торговым сетям придется расплачиваться за снижение требований к картофелю
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) отреагировала на предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) снизить требования к закупаемому картофелю для его удешевления. Отступление от стандартов может привести к тому, что значительные объемы продукта останутся невостребованными у покупателей и торговым сетям придется списывать их за свой счет. Об этом «Ведомостям» сообщил председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.
Ранее 4 апреля ФАС заявила, что на складах поставщиков есть достаточное количество картофеля «надлежащего качества, не в полной мере отвечающего требованиям торговых сетей к форме, размеру и упаковке». Снижение этих стандартов позволит увеличить объем продукта в магазинах и сделать дешевле для покупателей, полагает служба.
«Каждая розничная сеть разрабатывает собственные требования к стандартам закупаемой плодоовощной продукции, ориентируясь на предпочтения своих покупателей. Не для всех ритейлеров отступление от этих стандартов приемлемо, такая продукция может оказаться попросту невостребованной», – пояснил Богданов.
В качестве компромисса в АКОРТ предложили продавать картофель, отходящий от стандартов розницы, в очищенном и вакуумированном виде, а также в формате готовой к употреблению продукции.
В 2023 г. сбор картофеля в России был рекордным – 8,6 млн т (+18% год к году). По итогам прошлого года производство этой культуры сократилось из-за неблагоприятных погодных условий. По предварительным данным Минсельхоза, объем урожая в организованном секторе составил 7,2 млн т.
В начале года для насыщения рынка продукцией по доступным ценам была установлена тарифная льгота на беспошлинный ввоз в Россию импортного картофеля объемом не более 150 000 т. В конце марта плодоовощная продукция в стране подорожала в среднем на 0,5%, сильнее всего выросли цены на картофель (+4,2%).