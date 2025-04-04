АКОРТ: торговым сетям придется расплачиваться за снижение требований к картофелю

В начале года для насыщения рынка продукцией по доступным ценам была установлена тарифная льгота на беспошлинный ввоз в Россию импортного картофеля объемом не более 150 000 т. В конце марта плодоовощная продукция в стране подорожала в среднем на 0,5%, сильнее всего выросли цены на картофель (+4,2%).