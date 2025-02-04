Египет стал крупнейшим импортером российской пшеницы

В союзе данные об объемах не приводят, указывая лишь, что больше всего российского зерна за указанный период приобрели Египет, Турция, Иран, Бангладеш и Саудовская Аравия. Пшеница – основной вид зерновых, отправляемых из России за рубеж. Всего за июль – декабрь прошлого года, по данным союза, наша страна поставила на внешние рынки 37 млн т зерновых и зернобобовых культур, из них на пшеницу пришлось 30 млн т (+7% год к году).