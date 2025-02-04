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Египет стал крупнейшим импортером российской пшеницы

Рост закупок обеспечили волатильность местной валюты и привлекательные цены на зерно
Денис Кузнецов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

По итогам первого полугодия сельхозгода 2024/25 (июль – декабрь 2024 г.) Египет стал лидером по импорту российского зерна, свидетельствуют данные Союза экспортеров и производителей зерна и аналитического центра «Русагротранса». По данным последнего, закупки российской пшеницы Египтом за указанный период выросли в 1,8 раза год к году до 5,45 млн т.

В союзе данные об объемах не приводят, указывая лишь, что больше всего российского зерна за указанный период приобрели Египет, Турция, Иран, Бангладеш и Саудовская Аравия. Пшеница – основной вид зерновых, отправляемых из России за рубеж. Всего за июль – декабрь прошлого года, по данным союза, наша страна поставила на внешние рынки 37 млн т зерновых и зернобобовых культур, из них на пшеницу пришлось 30 млн т (+7% год к году).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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