Египет стал крупнейшим импортером российской пшеницы

Египет стал крупнейшим импортером российской пшеницыРост закупок обеспечили волатильность местной валюты и привлекательные цены на зерно
По итогам первого полугодия сельхозгода 2024/25 (июль – декабрь 2024 г.) Египет стал лидером по импорту российского зерна, свидетельствуют данные Союза экспортеров и производителей зерна и аналитического центра «Русагротранса». По данным последнего, закупки российской пшеницы Египтом за указанный период выросли в 1,8 раза год к году до 5,45 млн т.
В союзе данные об объемах не приводят, указывая лишь, что больше всего российского зерна за указанный период приобрели Египет, Турция, Иран, Бангладеш и Саудовская Аравия. Пшеница – основной вид зерновых, отправляемых из России за рубеж. Всего за июль – декабрь прошлого года, по данным союза, наша страна поставила на внешние рынки 37 млн т зерновых и зернобобовых культур, из них на пшеницу пришлось 30 млн т (+7% год к году).