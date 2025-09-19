Пошлина на экспорт пшеницы увеличится почти в 1,5 раза с 24 сентября
Ставка пошлины на ячмень останется нулевой, на кукурузу увеличится в 1,9 раза и достигнет 743,1 руб. за тонну.
Ставки рассчитывались исходя из индикативных цен. Для пшеницы показатель составил $226 за тонну, для ячменя – $207,9, для кукурузы – $226. Новые ставки будут действовать по 30 сентября включительно.
Плавающий механизм пошлин на зерновые действует в России с 2021 г. Размер ставки равен 70% от разницы между базовой и индикативной ценой. Пересчет производится еженедельно на основе данных экспортных контрактов, которые зарегистрированы на Московской бирже.
В июле премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в течение пяти лет Россия должна нарастить экспорт агропродукции в 1,5 раза к уровню 2021 г. Он обратил внимание, что в прошлом году каждая четвертая партия пшеницы на глобальном рынке имела российское происхождение, а по экспорту ячменя страна занимала первое место.