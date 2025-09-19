Пошлина на экспорт пшеницы увеличится почти в 1,5 раза с 24 сентября

В июле премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в течение пяти лет Россия должна нарастить экспорт агропродукции в 1,5 раза к уровню 2021 г. Он обратил внимание, что в прошлом году каждая четвертая партия пшеницы на глобальном рынке имела российское происхождение, а по экспорту ячменя страна занимала первое место.