Пошлина на экспорт пшеницы увеличится почти в 1,5 раза с 24 сентября

Ведомости

Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 24 сентября вырастет практически в 1,5 раза и составит 655,6 руб. за тонну против 495,9 руб. неделей ранее. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минсельхоз.

Ставка пошлины на ячмень останется нулевой, на кукурузу увеличится в 1,9 раза и достигнет 743,1 руб. за тонну.

Ставки рассчитывались исходя из индикативных цен. Для пшеницы показатель составил $226 за тонну, для ячменя – $207,9, для кукурузы – $226. Новые ставки будут действовать по 30 сентября включительно.

Плавающий механизм пошлин на зерновые действует в России с 2021 г. Размер ставки равен 70% от разницы между базовой и индикативной ценой. Пересчет производится еженедельно на основе данных экспортных контрактов, которые зарегистрированы на Московской бирже.

В июле премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в течение пяти лет Россия должна нарастить экспорт агропродукции в 1,5 раза к уровню 2021 г. Он обратил внимание, что в прошлом году каждая четвертая партия пшеницы на глобальном рынке имела российское происхождение, а по экспорту ячменя страна занимала первое место.

