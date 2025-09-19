«Аэрофлот» возобновил полеты между Санкт-Петербургом и Краснодаром
«Аэрофлот» возобновил воздушное сообщение между Санкт-Петербургом и Краснодаром, сообщается на сайте авиакомпании. 19 сентября состоялся первый за три года рейс из аэропорта «Пулково» в столицу Кубани.
Рейс SU2954 состоялся с полной коммерческой загрузкой на самолете Airbus A320 в двухклассной компоновке на 158 пассажиров. «Аэрофлот» напомнил, что компания впервые запустила собственные рейсы из Санкт-Петербурга в Краснодар. Полеты планируется осуществлять ежедневно.
«Аэрофлот» подчеркивает, что новое направление обеспечит рост туристического и делового пассажиропотока.
11 сентября Минтранс сообщил о возобновлении работы международного аэропорта Краснодара. Соответствующее решение было принято после оценки безопасности межведомственной рабочей группой и специалистами госкорпорации по организации воздушного движения, отмечается в сообщении. Аэропорт был закрыт для гражданских рейсов с февраля 2022 г.
Утром 17 сентября в аэропорту приземлился первый пассажирский самолет регулярного рейса Москва – Краснодар. Его выполнил Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот» из аэропорта «Шереметьево». С 27 сентября будут выполняться регулярные полеты из Красноярска, Екатеринбурга и Уфы. Днем позже – из Казани и Новосибирска.