«Аэрофлот» возобновил полеты между Санкт-Петербургом и Краснодаром

Утром 17 сентября в аэропорту приземлился первый пассажирский самолет регулярного рейса Москва – Краснодар. Его выполнил Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот» из аэропорта «Шереметьево». С 27 сентября будут выполняться регулярные полеты из Красноярска, Екатеринбурга и Уфы. Днем позже – из Казани и Новосибирска.