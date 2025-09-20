Apple на фоне роста предзаказов iPhone 17 увеличит производство на 30%
Компания Apple на фоне большого количества предварительных заказов iPhone 17 сообщила двум поставщикам об увеличении производства базовой модели как минимум на 30%. Об этом Reuters пишет со ссылкой на издание Information.
Число предзаказов базовой модели iPhone превысило ожидания компании – потребители предпочитали более доступные смартфоны за $799 вместо премиальных моделей Pro стоимостью от $1099. По данным источников Information, на этой неделе компания обратилась к китайской Luxshare Precision с просьбой увеличить суточный объем производства стандартной модели iPhone 17 примерно на 40%. Еще одним основным поставщиком iPhone считается тайваньская Foxconn.
9 сентября в Театре им. Стива Джобса в Apple Park прошла традиционная сентябрьская презентация новинок Apple. Компания представила новый IPhone Air и новую линейку IPhone 17. Также производитель обновил Apple Watch и AirPods Pro. После этого компания сняла с производства четыре модели смартфонов – 15, 15 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max.
Apple рассчитывает, как пишет Reuters, что новая линейка iPhone оживит рост продаж флагманской модели. Компания последние годы столкнулась с низкими продажами на фоне редкой смены устройств потребителями, а также того, что в новых моделях обычно представлены лишь незначительные улучшения. Базовый iPhone 17, поступивший в продажу 19 сентября, теперь включает в себя улучшенные экран и камеру, которые ранее были доступны только в моделях Pro.