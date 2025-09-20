Apple на фоне роста предзаказов iPhone 17 увеличит производство на 30%

Apple рассчитывает, как пишет Reuters, что новая линейка iPhone оживит рост продаж флагманской модели. Компания последние годы столкнулась с низкими продажами на фоне редкой смены устройств потребителями, а также того, что в новых моделях обычно представлены лишь незначительные улучшения. Базовый iPhone 17, поступивший в продажу 19 сентября, теперь включает в себя улучшенные экран и камеру, которые ранее были доступны только в моделях Pro.