РВБ запустила закрытое тестирование сервиса «WB Книги»

В начале сентября РВБ запустила на маркетплейсе функцию предзаказа наиболее популярных и «нашумевших» еще до старта продаж товаров. Предзаказ может быть доступен, например, для покупки мобильных устройств, книжных бестселлеров или новых марок автомобилей.