РВБ запустила закрытое тестирование сервиса «WB Книги»
Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) начала закрытое тестирование нового медиасервиса «WB Книги». В тестовую группу вошли покупатели обычных и цифровых книг на Wildberries, которые смогут скачать приложение по специальной ссылке, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
На текущем этапе функционал приложения включает поиск по библиотеке, читалку, аудиоплеер, систему отзывов, офлайн-доступ к контенту и синхронизацию между устройствами.
Ранее о запуске книжного сервиса сообщала глава РВБ Татьяна Ким на Петербургском международном экономическом форуме. Она подчеркивала растущий спрос на онлайн-потребление литературы как основу для развития нового направления.
В начале сентября РВБ запустила на маркетплейсе функцию предзаказа наиболее популярных и «нашумевших» еще до старта продаж товаров. Предзаказ может быть доступен, например, для покупки мобильных устройств, книжных бестселлеров или новых марок автомобилей.