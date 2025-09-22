Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Акции индийских компаний упали после введения сбора за рабочие визы в США

Ведомости

Акции индийских технологических компаний снизились на фоне подписания президентом США Дональдом Трампом указа, вводящего сбор в размере $100 000 за рассмотрение заявлений на визу для квалифицированных иностранных работников H-1B. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что сбор может сорвать проекты индийских компаний, в частности поставщика IT-услуг Tata Consultancy Services (TCS) и разработчика ПО Infosys, которые получают значительную часть доходов из США. Акции TCS упали на 3,4%, акции Infosys – на 3,9%. Акции технологической компании Tech Mahindra снизились на 6,5%.

Аналитики агентства считают, что небольшие IT-компании могут пострадать сильнее из-за большей зависимости от виз по сравнению с крупными фирмами.

20 сентября Трамп подписал указ о введении сбора в $100 000 за рассмотрение заявлений на визу для квалифицированных иностранных работников H-1B,. Указом учреждается и программа «Золотая карта», позволяющая ускоренно получить визу за плату в $1 млн для физлиц или $2 млн для компаний, желающих нанять иностранного работника. Меры направлены на ограничение иммиграции и стимулирование найма американских работников.

Виза H-1B выдается на три года с возможностью продления еще на три года. Ежегодно выдается 65 000 таких виз, не считая дополнительно зарезервированных 20 000 виз для лиц с учеными степенями высших учебных заведений США. Чаще всего с визами H-1B в США связана сфера высоких технологий. По данным крупных и мелких технологических компаний, программа H-1B нужна им для найма квалифицированных специалистов, которых они не могут найти в своей стране.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь