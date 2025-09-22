Акции индийских компаний упали после введения сбора за рабочие визы в США

Виза H-1B выдается на три года с возможностью продления еще на три года. Ежегодно выдается 65 000 таких виз, не считая дополнительно зарезервированных 20 000 виз для лиц с учеными степенями высших учебных заведений США. Чаще всего с визами H-1B в США связана сфера высоких технологий. По данным крупных и мелких технологических компаний, программа H-1B нужна им для найма квалифицированных специалистов, которых они не могут найти в своей стране.