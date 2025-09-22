Акции индийских компаний упали после введения сбора за рабочие визы в США
Акции индийских технологических компаний снизились на фоне подписания президентом США Дональдом Трампом указа, вводящего сбор в размере $100 000 за рассмотрение заявлений на визу для квалифицированных иностранных работников H-1B. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что сбор может сорвать проекты индийских компаний, в частности поставщика IT-услуг Tata Consultancy Services (TCS) и разработчика ПО Infosys, которые получают значительную часть доходов из США. Акции TCS упали на 3,4%, акции Infosys – на 3,9%. Акции технологической компании Tech Mahindra снизились на 6,5%.
Аналитики агентства считают, что небольшие IT-компании могут пострадать сильнее из-за большей зависимости от виз по сравнению с крупными фирмами.
20 сентября Трамп подписал указ о введении сбора в $100 000 за рассмотрение заявлений на визу для квалифицированных иностранных работников H-1B,. Указом учреждается и программа «Золотая карта», позволяющая ускоренно получить визу за плату в $1 млн для физлиц или $2 млн для компаний, желающих нанять иностранного работника. Меры направлены на ограничение иммиграции и стимулирование найма американских работников.
Виза H-1B выдается на три года с возможностью продления еще на три года. Ежегодно выдается 65 000 таких виз, не считая дополнительно зарезервированных 20 000 виз для лиц с учеными степенями высших учебных заведений США. Чаще всего с визами H-1B в США связана сфера высоких технологий. По данным крупных и мелких технологических компаний, программа H-1B нужна им для найма квалифицированных специалистов, которых они не могут найти в своей стране.