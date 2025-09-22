Иран и Россия подпишут соглашение о строительстве восьми АЭС

Ранее стало известно, что Эслами во главе иранской делегации прибыл в Москву для встречи и переговоров с российскими официальными лицами, а также для участия в специальной выставке «Мировая неделя атома». Он заявил, что Иран и Россия подпишут документы о сотрудничестве в сфере развития атомных электростанций.