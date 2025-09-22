Газета
Главная / Политика /

Иран и Россия подпишут соглашение о строительстве восьми АЭС

Ведомости

Иран и Россия в ближайшие дни подпишут соглашение о строительстве восьми атомных электростанций (АЭС), сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана и вице-президент Мохаммад Эслами. Его цитирует агентство IRNA.

«С подписанием соглашения на этой неделе автоматически будет сделан шаг к началу проектирования, инженерии и других мер», – сказал Эслами.

Четыре из восьми станций Россия, согласно контракту, должна построить в Бушере. Необходимые исследования для реализации уже проведены. Место для строительства электростанций выбрано, подготовлено и оборудовано.

Ранее стало известно, что Эслами во главе иранской делегации прибыл в Москву для встречи и переговоров с российскими официальными лицами, а также для участия в специальной выставке «Мировая неделя атома». Он заявил, что Иран и Россия подпишут документы о сотрудничестве в сфере развития атомных электростанций.

20 сентября Иран объявил о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии из-за действий европейской «тройки» – Великобритании, Германии и Франции.

