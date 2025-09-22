Газета
Главная / Бизнес /

Chanel подала заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков для парфюма

Ведомости

Компания Chanel подала в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков для парфюма, сообщил ТАСС.

Заявки поступили в начале сентября из Швейцарии. Компания регистрирует товарные знаки Chanel Bois Des Iles, Chanel Boy и Chanel Comete по одному классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – класс 3.

4 сентября стало известно, что заявку в Роспатент подала испанская компания Inditex, владеющая брендом одежды Zara.

После начала спецоперации на Украине и введения санкций многие иностранные компании объявили о приостановке деятельности в России, уходе из страны или сокращении импорта своих товаров и производства на территории России. О временном закрытии магазинов в стране объявили Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), а также Prada, Chanel, Cartier и др.

