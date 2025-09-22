США и Казахстан подписали договор на поставку локомотивов на $4 млрд

В пресс-службе главы Казахстана отметили, что в ходе встречи особое внимание было уделено вопросам развития казахстанско-американского сотрудничества. Трамп подчеркнул важность расширения взаимодействия между двумя странами, особенно в сферах экономики и торговли. Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.