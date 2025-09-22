США и Казахстан подписали договор на поставку локомотивов на $4 млрд
США и Казахстан заключили крупнейшее в истории соглашение о поставке локомотивов на $4 млрд. Об этом сообщил министр торговли США Говард Латник в соцсети X.
«Речь идет о том, что американские инновации ведут мир вперед, поддерживают тысячи рабочих мест в Техасе и Пенсильвании и укрепляют партнерство США и Казахстана», – написал Латник.
Он отметил, что сделка дает важную поддержку железнодорожной отрасли, несмотря на критику политики электрификации.
«Эти локомотивы обеспечат связность Европы и Азии, соединяя средний коридор, при этом в основе лежит американская технология», – сказал он.
По словам Латника, сделка была одобрена Казахстаном после разговора президента США Дональда Трампа с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 22 сентября в Нью-Йорке.
В пресс-службе главы Казахстана отметили, что в ходе встречи особое внимание было уделено вопросам развития казахстанско-американского сотрудничества. Трамп подчеркнул важность расширения взаимодействия между двумя странами, особенно в сферах экономики и торговли. Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.
Трамп также провел разговор с лидером Казахстана 7 сентября. Тогда Токаев выразил готовность к конструктивному обсуждению торговых вопросов после введения США 25%-ной пошлины на казахстанские товары.