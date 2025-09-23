Газета
Осмысленный туризм по России стал новым трендом

Ведомости

Осмысленный туризм, при котором путешественники стремятся не просто отдохнуть, а глубже познакомиться с историей и культурой страны, стал ведущим трендом в России. Как показывают данные рейтинга, составленного «Ведомостями» по отзывам в «Яндекс.Картах», популярность набирают малые города и уникальные природные локации, от карельской Рускеалы до Владивостока.

По словам экспертов, современные туристы через историю страны стремятся познать свой культурный код. Это смещает фокус с пляжного отдыха на исследование малых городов Золотого кольца, древних крепостей Крыма и горных курортов Кавказа.

Туроператоры фиксируют, что запрос на такие поездки особенно характерен для молодежи. «Путешествовать по России стало модным трендом, и новые локации подстраиваются под это, – отмечает Виктория Худаева, руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Anex. – Этот спрос стимулирует власти и бизнес к созданию новых качественных туристических продуктов по всей стране».

