Главная / Бизнес /

В России растет популярность этнопарков и исторических реконструкций

Популярность этнографических парков и фестивалей исторической реконструкции в России продолжает устойчиво расти. По данным исследования «Ведомостей», такие проекты, как «Этномир» в Калужской области и «Кудыкина гора» в Липецкой области, входят в число лидеров по количеству отзывов посетителей.

Путешественники, в свою очередь, создают дополнительное потребление, отмечает председатель комитета по туризму Москвы Евгений Козлов. Туристические поступления в 2024 г. оцениваются в 235 млрд руб., а общий оборот индустрии гостеприимства составил 1,7 трлн руб., подчеркнул эксперт.

Этот тренд отражает общее смещение предпочтений россиян в сторону осмысленного туризма. Посетители стремятся не просто к развлечениям, а к погружению в традиции и историческое наследие. Рост интереса к историко-культурным проектам стимулирует развитие сопутствующей инфраструктуры. По мнению экспертов, эта тенденция будет укрепляться по мере появления новых качественных проектов в регионах.

