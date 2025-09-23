В России растет популярность этнопарков и исторических реконструкций

Этот тренд отражает общее смещение предпочтений россиян в сторону осмысленного туризма. Посетители стремятся не просто к развлечениям, а к погружению в традиции и историческое наследие. Рост интереса к историко-культурным проектам стимулирует развитие сопутствующей инфраструктуры. По мнению экспертов, эта тенденция будет укрепляться по мере появления новых качественных проектов в регионах.