В России набирает популярность туризм в малых городах

Туроператоры фиксируют рост спроса в сторону малых городов. Они обычно расположены в живописных местах, где взгляд отдыхает, можно отвлечься от шума большого города, пояснили в Fun & Sun. По словам PR-директора TEZ Tour Жанны Богачевой, такие города превратились в самостоятельные цели путешествий.