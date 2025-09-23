Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

В России набирает популярность туризм в малых городах

Ведомости

Согласно рейтингу «Ведомостей», Суздаль оказался самым привлекательным для туристов малым городом России. Популярностью также пользуются Зеленоградск, Светлогорск и крымские Судак с Алуштой.

Жители региональных центров стали чаще исследовать ближайшие территории, отметил эксперт Российского союза туриндустрии Константин Анучин.

Туроператоры фиксируют рост спроса в сторону малых городов. Они обычно расположены в живописных местах, где взгляд отдыхает, можно отвлечься от шума большого города, пояснили в Fun & Sun. По словам PR-директора TEZ Tour Жанны Богачевой, такие города превратились в самостоятельные цели путешествий.

Популярность малых городов связана с развитием их туристической инфраструктуры. Туда часто едут семьями на однодневные экскурсии с мастер-классами, говорит представитель туроператора Anex Виктория Худаева. Власти поддерживают тренд: например, на благоустройство Суздаля направлено 23 млрд руб.

Читайте также:Рейтинг «Ведомостей»: топ-200 туристических уголков России
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь