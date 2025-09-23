В России набирает популярность туризм в малых городах
Согласно рейтингу «Ведомостей», Суздаль оказался самым привлекательным для туристов малым городом России. Популярностью также пользуются Зеленоградск, Светлогорск и крымские Судак с Алуштой.
Жители региональных центров стали чаще исследовать ближайшие территории, отметил эксперт Российского союза туриндустрии Константин Анучин.
Туроператоры фиксируют рост спроса в сторону малых городов. Они обычно расположены в живописных местах, где взгляд отдыхает, можно отвлечься от шума большого города, пояснили в Fun & Sun. По словам PR-директора TEZ Tour Жанны Богачевой, такие города превратились в самостоятельные цели путешествий.
Популярность малых городов связана с развитием их туристической инфраструктуры. Туда часто едут семьями на однодневные экскурсии с мастер-классами, говорит представитель туроператора Anex Виктория Худаева. Власти поддерживают тренд: например, на благоустройство Суздаля направлено 23 млрд руб.