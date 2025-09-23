Пассажиропоток компании «Ютэйр» за восемь месяцев 2025 года снизился на 1%

1 апреля «Ютэйр» опубликовала отчетность по РСБУ по итогам 2024 г. Чистая прибыль авиакомпании снизилась в четыре раза в сравнении с 2023 г. до 866,7 млн руб. При этом выручка компании увеличилась на 20,9% и составила 79,115 млрд руб. Из этой суммы доход от перевозок внутри России составил 49,7 млрд руб., доходы от международных перевозок составили 28,8 млрд руб. Себестоимость продаж авиаперевозчика возросла на 25% до 77,818 млрд руб.