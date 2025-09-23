Пассажиропоток компании «Ютэйр» за восемь месяцев 2025 года снизился на 1%
В январе – августе 2025 г. «Ютэйр» перевезла на 1% меньше пассажиров, чем за аналогичный период 2024 г. Пассажиропоток группы составил 4,67 млн пассажиров, из них 4,2 млн перевезено на самолетах, 438 196 – на вертолетах. Об этом сообщается на сайте компании.
Из них 3,4 млн пассажиров (+4,5%) перевезено внутри России, еще 871 562 клиента путешествовали за рубеж. Группа также перевезла 8158 т грузов и 1000 т почты. Производственный налет составил 104 790 часов.
На вертолетах «Ютэйр» пассажиропоток увеличился на 6,3%. Было перевезено на 146,4% больше грузов, их количество составило 68 764 т. Производственный налет составил 72 307 часов (+0,2%).
1 апреля «Ютэйр» опубликовала отчетность по РСБУ по итогам 2024 г. Чистая прибыль авиакомпании снизилась в четыре раза в сравнении с 2023 г. до 866,7 млн руб. При этом выручка компании увеличилась на 20,9% и составила 79,115 млрд руб. Из этой суммы доход от перевозок внутри России составил 49,7 млрд руб., доходы от международных перевозок составили 28,8 млрд руб. Себестоимость продаж авиаперевозчика возросла на 25% до 77,818 млрд руб.
В результате валовая прибыль снизилась в 1,8 раза до 3,425 млрд руб. Прочие доходы составили 1,8 млрд руб., что ниже показателя за аналогичный период 2023 г. на 3,1 млрд руб. Прочие расходы составили 4,2 млрд руб. по сравнению с 4,6 млрд руб. годом ранее.