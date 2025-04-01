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Годовая чистая прибыль «Ютэйр» по РСБУ сократилась до 866,7 млн рублей

Ведомости

В 2024 г. авиакомпания «Ютэйр» сократила чистую прибыль по российскому стандарту бухгалтерского учета (РСБУ) в четыре раза в сравнении с предыдущим годом – до 866,7 млн руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность компании.

При этом выручка компании увеличилась на 20,9%, достигнув 79,115 млрд руб. Из этой суммы доход от перевозок внутри России составил 49,7 млрд руб., в то время как доходы от международных перевозок составили 28,8 млрд руб. В то же время себестоимость продаж компании возросла на 25% до 77,818 млрд руб.

В результате валовая прибыль уменьшилась в 1,8 раза до 3,425 млрд руб. Прочие доходы составили 1,8 млрд руб., что ниже показателя за аналогичный период прошлого года в 3,1 млрд руб., тогда как прочие расходы составили 4,2 млрд руб. по сравнению с 4,6 млрд руб. годом ранее.

Объем долгосрочных обязательств компании на конец 2024 г. оценивался в 47 млрд руб., что ниже показателя в 54,8 млрд руб. на конец 2023 г. В данной сумме заемные средства составили 17,7 млрд руб., годом ранее этот показатель составлял 20,2 млрд руб. Краткосрочные обязательства «Ютэйр» составили 37 млрд руб., увеличившись до 37 млрд руб., при этом заемные средства в этой категории возросли до 9,2 млрд руб.

В 2023 г. группа «Ютэйр» заработала 2,79 млрд руб. чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), что в 1,6 раза меньше по сравнению с показателем 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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