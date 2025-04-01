Годовая чистая прибыль «Ютэйр» по РСБУ сократилась до 866,7 млн рублей

При этом выручка компании увеличилась на 20,9%, достигнув 79,115 млрд руб. Из этой суммы доход от перевозок внутри России составил 49,7 млрд руб., в то время как доходы от международных перевозок составили 28,8 млрд руб. В то же время себестоимость продаж компании возросла на 25% до 77,818 млрд руб.