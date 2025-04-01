Годовая чистая прибыль «Ютэйр» по РСБУ сократилась до 866,7 млн рублей
При этом выручка компании увеличилась на 20,9%, достигнув 79,115 млрд руб. Из этой суммы доход от перевозок внутри России составил 49,7 млрд руб., в то время как доходы от международных перевозок составили 28,8 млрд руб. В то же время себестоимость продаж компании возросла на 25% до 77,818 млрд руб.
В результате валовая прибыль уменьшилась в 1,8 раза до 3,425 млрд руб. Прочие доходы составили 1,8 млрд руб., что ниже показателя за аналогичный период прошлого года в 3,1 млрд руб., тогда как прочие расходы составили 4,2 млрд руб. по сравнению с 4,6 млрд руб. годом ранее.
Объем долгосрочных обязательств компании на конец 2024 г. оценивался в 47 млрд руб., что ниже показателя в 54,8 млрд руб. на конец 2023 г. В данной сумме заемные средства составили 17,7 млрд руб., годом ранее этот показатель составлял 20,2 млрд руб. Краткосрочные обязательства «Ютэйр» составили 37 млрд руб., увеличившись до 37 млрд руб., при этом заемные средства в этой категории возросли до 9,2 млрд руб.
В 2023 г. группа «Ютэйр» заработала 2,79 млрд руб. чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), что в 1,6 раза меньше по сравнению с показателем 2022 г.