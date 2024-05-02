«Ютэйр» сократил чистую прибыль в 2023 году в 1,6 раза
Группа «Ютэйр» в 2023 г. заработала 2,79 млрд руб. чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), что в 1,6 раза меньше по сравнению с показателем 2022 г., следует из отчета группы.
Стоимость акций «Ютэйр» в ходе торгов на Московской бирже 2 мая поднималась на 4,25% до 17,4 руб. По состоянию на 11:18 мск их стоимость скорректировалась до 16,61 руб. (-0,48%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3474,08 пункта (+0,11%).
Выручка в отчетный период увеличилась на 21% до 99,65 млрд руб. Показатель включает в себя выручку от авиатранспортного обслуживания на регулярных рейсах в размере 53,9 млрд руб. против 42 млрд руб. годом ранее, выручку от вертолетного обслуживания на территории России в размере 20,5 млрд руб. против 16,6 млрд руб. в 2022 г., выручку от выполнения чартерных рейсов в размере 5,3 млрд руб. против 12,5 млрд руб. годом ранее, выручку от договоров с ООН в размере 3,3 млрд руб. против 5,5 млрд руб. в 2022 г.
Объем долгосрочных обязательств группы на конец 2023 г. достиг 63,4 млрд руб. против 52,4 млрд руб на конец 2022 г. В том числе кредиты и займы составили 27,9 млрд руб. против 28,8 млрд руб. годом ранее. Объем краткосрочных обязательств был на уровне 36,7 млрд руб. против 25,5 млрд руб., а относящихся к ним кредитов и займов – 2,9 млрд руб. против 1,1 млрд руб.
Ранее авиакомпания сообщила, что в 2023 г. ее самолеты перевезли 6,06 млн пассажиров (+9,3%, чем в 2022 г.) Количество международных рейсов за год увеличилось на 27,7%, на внутренних авиаперелетах пассажиропоток вырос на 4,9%. Также за год на самолетах «Ютэйр» перевезли 14 630 т грузов (+16,1% год к году). Вертолетами «Ютэйра» воспользовались 629 304 человека (+14,3%). На них перевели 85 001 т грузов (+13,9%).