«Ютэйр» сократил чистую прибыль в 2023 году в 1,6 раза

Выручка в отчетный период увеличилась на 21% до 99,65 млрд руб. Показатель включает в себя выручку от авиатранспортного обслуживания на регулярных рейсах в размере 53,9 млрд руб. против 42 млрд руб. годом ранее, выручку от вертолетного обслуживания на территории России в размере 20,5 млрд руб. против 16,6 млрд руб. в 2022 г., выручку от выполнения чартерных рейсов в размере 5,3 млрд руб. против 12,5 млрд руб. годом ранее, выручку от договоров с ООН в размере 3,3 млрд руб. против 5,5 млрд руб. в 2022 г.