«Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Дубай

11 сентября «Аэрофлот» объявил об открытии продаж билетов на рейсы в Краснодар из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Екатеринбурга, Уфы, Казани и Новосибирска Тогда же сообщалось, что авиакомпания восстановит международную программу полетов и начнет выполнять рейсы в Ереван, Стамбул и Дубай к концу сентября.