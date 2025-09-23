Газета
Главная / Бизнес /

«Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Дубай

Ведомости

Авиакомпания «Аэрофлот» впервые в истории запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Дубай. Полеты начнутся 8 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю – по средам и воскресеньям. Продажа билетов открыта. Выполнять полеты будут самолеты Boeing 737.

11 сентября «Аэрофлот» объявил об открытии продаж билетов на рейсы в Краснодар из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Екатеринбурга, Уфы, Казани и Новосибирска Тогда же сообщалось, что авиакомпания восстановит международную программу полетов и начнет выполнять рейсы в Ереван, Стамбул и Дубай к концу сентября.

