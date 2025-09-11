«Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейсы в Краснодар из регионов России

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила об открытии продаж билетов на рейсы в Краснодар из Москвы и регионов РФ. С 17 сентября начнут вылетать рейсы из столицы, а 19 сентября – из Санкт-Петербурга. С 27 сентября – из Красноярска, Екатеринбурга и Уфы, c 28 сентября – из Казани и Новосибирска. Об этом «Ведомостям» сообщили в компании.