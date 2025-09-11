Газета
Главная / Бизнес /

«Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейсы в Краснодар из регионов России

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила об открытии продаж билетов на рейсы в Краснодар из Москвы и регионов РФ. С 17 сентября начнут вылетать рейсы из столицы, а 19 сентября – из Санкт-Петербурга. С 27 сентября – из Красноярска, Екатеринбурга и Уфы, c 28 сентября – из Казани и Новосибирска. Об этом «Ведомостям» сообщили в компании.

В «Аэрофлоте» рассказали, что на первоначальном этапе частота полетов между Москвой и Краснодаром будет составлять от одного до трех рейсов в день. В дальнейшем авиакомпания планирует увеличить количество ежедневных рейсов до пяти.

Уточняется также, что полеты из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга будут ежедневными, а из Казани, Красноярска, Новосибирска и Уфы – от трех до четырех рейсов в неделю.

Закрытый с февраля 2022 года аэропорт Краснодара возобновил работу

Бизнес / Транспорт

Продажу авиабилетов из Краснодара по международным направлениям авиакомпания планирует открыть в ближайшие дни. Ожидается, что «Аэрофлот» восстановит международную программу полетов и начнет выполнять рейсы в Ереван, Стамбул и Дубай к концу сентября. 

11 сентября Минтранс России объявил, что краснодарский аэропорт вновь открыт для приема и выпуска самолетов. О плане возобновить рейсы в Краснодар также сообщила авиакомпания S7.

