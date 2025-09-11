Газета
S7 планирует рейсы в Краснодар

Ведомости

Авиакомпания S7 планирует выполнение рейсов в аэропорт Краснодара в связи с его открытием. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на представительство компании.

До этого о возобновлении рейсов в Краснодар из Москвы и крупных городов России объявил «Аэрофлот». Перевозчик намерен запустить прямые рейсы из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска.

Генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский сообщил, что к концу месяца будет восстановлена и международная программа полетов из столицы Кубани: рейсы будут выполняться в Ереван, Стамбул и Дубай.

Аэропорт Краснодара, закрытый с февраля 2022 г. после начала российской спецоперации на Украине, возобновил работу 11 сентября.

