S7 планирует рейсы в Краснодар
До этого о возобновлении рейсов в Краснодар из Москвы и крупных городов России объявил «Аэрофлот». Перевозчик намерен запустить прямые рейсы из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска.
Генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский сообщил, что к концу месяца будет восстановлена и международная программа полетов из столицы Кубани: рейсы будут выполняться в Ереван, Стамбул и Дубай.
Аэропорт Краснодара, закрытый с февраля 2022 г. после начала российской спецоперации на Украине, возобновил работу 11 сентября.