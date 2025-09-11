«Аэрофлот» возобновит рейсы в Краснодар из Москвы и крупных городов России
«Аэрофлот» в сентябре запустит прямые рейсы в Краснодар из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска. Кроме того, с 17 сентября перевозчик возобновит полеты из Москвы, сообщил генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский.
Он также отметил, что к концу месяца будет восстановлена и международная программа полетов из столицы Кубани: рейсы будут выполняться в Ереван, Стамбул и Дубай.
Ранее Минтранс России объявил, что краснодарский аэропорт вновь открыт для приема и выпуска самолетов с 9:00 мск 11 сентября.