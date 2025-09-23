Минэкономразвития поддержало идею дерегулирования торговых сетей

Ведомства во главе с Минпромторгом прорабатывают поправки в закон о торговле, чтобы снизить регуляторное давление на традиционный ритейл и выровнять условия его работы с онлайн-платформами. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании комитета по экономической политике.