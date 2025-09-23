Газета
Минэкономразвития поддержало идею дерегулирования торговых сетей

Ведомости

Ведомства во главе с Минпромторгом прорабатывают поправки в закон о торговле, чтобы снизить регуляторное давление на традиционный ритейл и выровнять условия его работы с онлайн-платформами. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании комитета по экономической политике.

«Мы активно в этой работе участвуем и готовы дальше участвовать и будем поддерживать дерегулирование торговых сетей», – подчеркнул Решетников.

Он выразил мнение, что традиционная торговля в России находится под достаточно жесткими ограничениями.

31 июля президент России Владимир Путин подписал закон «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». Документ регулирует деятельность цифровых платформ – маркетплейсов, платформ доставки и сервисов для самозанятых. Им вводятся более строгие требования к прозрачности операций, защите данных и ответственности за качество товаров и услуг. Закон вступит в силу 1 октября 2026 г.

23 июня председатель наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Андрей Шаронов сообщил, что платформенная экономика в 2024 г. обеспечила дополнительное производство товаров и услуг на 6,3 трлн руб. По его словам, экономика России будет продолжать развиваться в сторону платформенной модели.

