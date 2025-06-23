Благодаря маркетплейсам в 2024 году было реализовано товаров на 6,3 трлн рублей

Благодаря маркетплейсам в 2024 году было реализовано товаров на 6,3 трлн рублейРечь идет о сумме товаров и услуг, которые появились в экономике в результате деятельности цифровых платформ
Платформенная экономика в 2024 г. обеспечила дополнительное производство товаров и услуг на сумму 6,3 трлн руб., сообщил председатель наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Андрей Шаронов на сессии ПМЭФ-2025 со ссылкой на исследование Высшей школы экономики. Речь идет о сумме товаров и услуг, которые появились в экономике в результате деятельности цифровых платформ, например товары, реализованные на маркетплейсах, логистические услуги, обеспечивающие деятельность платформ, созданные производственные активы и др., объяснил он в разговоре с «Ведомостями».
Шаронов подчеркнул, что экономика страны будет продолжать развиваться в сторону платформенной модели. Оборот крупнейших цифровых платформ в 2024 г. составил 12 трлн руб. – это 10 млрд сделок, добавил Шаронов со ссылкой на исследование. Это, по его словам, составляет около одной пятой от общего торгового оборота в стране.