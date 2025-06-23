Благодаря маркетплейсам в 2024 году было реализовано товаров на 6,3 трлн рублей

Платформенная экономика в 2024 г. обеспечила дополнительное производство товаров и услуг на сумму 6,3 трлн руб., сообщил председатель наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Андрей Шаронов на сессии ПМЭФ-2025 со ссылкой на исследование Высшей школы экономики. Речь идет о сумме товаров и услуг, которые появились в экономике в результате деятельности цифровых платформ, например товары, реализованные на маркетплейсах, логистические услуги, обеспечивающие деятельность платформ, созданные производственные активы и др., объяснил он в разговоре с «Ведомостями».