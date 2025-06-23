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Благодаря маркетплейсам в 2024 году было реализовано товаров на 6,3 трлн рублей

Речь идет о сумме товаров и услуг, которые появились в экономике в результате деятельности цифровых платформ
Лиана Липанова
Ника Сизова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Платформенная экономика в 2024 г. обеспечила дополнительное производство товаров и услуг на сумму 6,3 трлн руб., сообщил председатель наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Андрей Шаронов на сессии ПМЭФ-2025 со ссылкой на исследование Высшей школы экономики. Речь идет о сумме товаров и услуг, которые появились в экономике в результате деятельности цифровых платформ, например товары, реализованные на маркетплейсах, логистические услуги, обеспечивающие деятельность платформ, созданные производственные активы и др., объяснил он в разговоре с «Ведомостями».

Шаронов подчеркнул, что экономика страны будет продолжать развиваться в сторону платформенной модели. Оборот крупнейших цифровых платформ в 2024 г. составил 12 трлн руб. – это 10 млрд сделок, добавил Шаронов со ссылкой на исследование. Это, по его словам, составляет около одной пятой от общего торгового оборота в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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