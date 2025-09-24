В ВТБ допустили усиление интереса ближневосточных фондов к российскому рынку

18 сентября председатель правительства Михаил Мишустин в ходе выступления на X Московском финансовом форуме заявил, что Россия планирует к 2030 г. привлечь 1 трлн руб. от иностранных инвесторов. Он назвал взаимное развитие биржевой торговли с дружественными странами важнейшей задачей для этой цели.