Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

В ВТБ допустили усиление интереса ближневосточных фондов к российскому рынку

Ведомости

Ближневосточные фонды продолжают проявлять интерес к российскому рынку. При изменении внешних условий этот интерес может перерасти в более масштабный, заявил член правления ВТБ Виталий Сергейчук на инвестиционном Форуме ВТБ «Россия зовет!» в Санкт-Петербурге.

«Иностранные инвесторы будут голосовать рублем за привлекательные истории, представленные на нашем рынке», — добавил Сергейчук.

Он подчеркнул, что пока говорить о массовом возвращении иностранных инвесторов рано. Ключевым сдерживающим фактором остаются санкционные риски.

18 сентября председатель правительства Михаил Мишустин в ходе выступления на X Московском финансовом форуме заявил, что Россия планирует к 2030 г. привлечь 1 трлн руб. от иностранных инвесторов. Он назвал взаимное развитие биржевой торговли с дружественными странами важнейшей задачей для этой цели.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь