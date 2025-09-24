В ВТБ допустили усиление интереса ближневосточных фондов к российскому рынку
Ближневосточные фонды продолжают проявлять интерес к российскому рынку. При изменении внешних условий этот интерес может перерасти в более масштабный, заявил член правления ВТБ Виталий Сергейчук на инвестиционном Форуме ВТБ «Россия зовет!» в Санкт-Петербурге.
«Иностранные инвесторы будут голосовать рублем за привлекательные истории, представленные на нашем рынке», — добавил Сергейчук.
Он подчеркнул, что пока говорить о массовом возвращении иностранных инвесторов рано. Ключевым сдерживающим фактором остаются санкционные риски.
18 сентября председатель правительства Михаил Мишустин в ходе выступления на X Московском финансовом форуме заявил, что Россия планирует к 2030 г. привлечь 1 трлн руб. от иностранных инвесторов. Он назвал взаимное развитие биржевой торговли с дружественными странами важнейшей задачей для этой цели.