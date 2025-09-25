Бывший вице-президент «Норникеля» может стать гендиректором «Металлоинвеста»

По информации одного из собеседников агентства, решение Попова покинуть «Норникель» формировалось с весны. В апреле его предупредили о возможных изменениях в связи со снижением производственных результатов. Кроме того, в компании изучали возможность внедрения схемы, которая ограничила бы его полномочия через назначение вышестоящего руководителя. В итоге, как утверждает источник, примерно две недели назад Попов решил уволиться по собственному желанию.