Бывший вице-президент «Норникеля» может стать гендиректором «Металлоинвеста»
С декабря 2023 г. обязанности генерального директора «Металлоинвеста» исполняет Олег Крестинин, который сменил на этом посту Назима Эфендиева. До своего назначения Крестинин курировал коммерческое направление деятельности компании на внутренних и внешних рынках.
По информации одного из собеседников агентства, решение Попова покинуть «Норникель» формировалось с весны. В апреле его предупредили о возможных изменениях в связи со снижением производственных результатов. Кроме того, в компании изучали возможность внедрения схемы, которая ограничила бы его полномочия через назначение вышестоящего руководителя. В итоге, как утверждает источник, примерно две недели назад Попов решил уволиться по собственному желанию.
В июле «Ведомости» писали, что в январе – июне 2025 г. «Норникель» снизил производство ключевых для своего бизнеса металлов – палладия, никеля, меди и платины – на 2–6% год к году. Объем производства никеля за шесть месяцев составил 86 850 т – это на 4% меньше, чем годом ранее. Такую динамику компания объяснила компенсацией «транспортного и технологического незавершенного производства» и корректировкой графиков ремонтов.