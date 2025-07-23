«Норникель» снизил производство ключевых металлов в первом полугодии

«Норникель» в январе – июне 2025 г. снизил производство ключевых для своего бизнеса металлов – палладия, никеля, меди и платины – на 2–6% к показателям аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании. Так, объем производства никеля за шесть месяцев составил 86 850 т – это на 4% меньше, чем годом ранее. Компания объяснила динамику компенсацией «транспортного и технологического незавершенного производства» и корректировкой графиков ремонтов.