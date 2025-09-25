РЖД снизит тарифы на перевозку нефтепродуктов в 2026 году

21 июля «Ведомости» со ссылкой на аналитическую компанию «Эйлер» писали, что погрузка на сети РЖД в 2025 г. составит 1,1 млрд т, что на 7% меньше показателя прошлого года. Исходя из статистики железнодорожной монополии, ниже этого уровня показатель в последний раз был в 2002 г.