РЖД снизит тарифы на перевозку нефтепродуктов в 2026 году
Скидки будут действовать с 1 января по 31 декабря 2026 г. в рамках тарифного коридора. Сообщается, что они направлены на обеспечение сбалансированной нагрузки на грузоотправителей и привлечение дополнительных объемов перевозок.
Так, скидка до 50% будет применяться на внутрироссийские и экспортные перевозки нефтепродуктов в цистернах со 250 станций РЖД. Кроме того, на 5% снизится плата за порожний пробег цистерн, следующих из-под перевозки нефтепродуктов.
Отдельно установлен понижающий коэффициент 42,1% на порожний пробег цистерн, следующих со станции Лужская (Ленинградская область) на станцию Лимбей (ЯНАО) после перевозки газового конденсата.
21 июля «Ведомости» со ссылкой на аналитическую компанию «Эйлер» писали, что погрузка на сети РЖД в 2025 г. составит 1,1 млрд т, что на 7% меньше показателя прошлого года. Исходя из статистики железнодорожной монополии, ниже этого уровня показатель в последний раз был в 2002 г.
Основной вклад в погрузку, как и прежде, внесет уголь. Но, по оценке «Эйлера», и объем его перевозки в 2025 г. сократится на 3% до 321 млн т.