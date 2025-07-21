Эксперты ожидают снижения погрузки РЖД в 2025 году на 7%Из-за негативной рыночной ситуации перевозки начнут расти не ранее 2026 года
Погрузка на сети РЖД в 2025 г. составит 1,1 млрд т, что на 7% меньше показателя прошлого года. Такой прогноз содержится в обзоре аналитической компании «Эйлер». Исходя из статистики железнодорожной монополии, ниже этого уровня показатель в последний раз был в 2002 г.
Основной вклад в погрузку, как и прежде, внесет уголь. Но, по оценке «Эйлера», и объем его перевозки в 2025 г. сократится на 3% до 321 млн т.
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