Эксперты ожидают снижения погрузки РЖД в 2025 году на 7%

Погрузка на сети РЖД в 2025 г. составит 1,1 млрд т, что на 7% меньше показателя прошлого года. Такой прогноз содержится в обзоре аналитической компании «Эйлер». Исходя из статистики железнодорожной монополии, ниже этого уровня показатель в последний раз был в 2002 г.