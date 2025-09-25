Газета
Apple угрожает ограничить поставки в ЕС из-за цифрового законодательства

Ведомости

Apple обратилась к Европейской комиссии с призывом отменить или пересмотреть положения Закона о цифровых рынках (DMA), заявив, что действующее регулирование может привести к прекращению поставок некоторых продуктов и функций в ЕС. Об этом сообщает The Guardian.

В официальном заявлении компания отметила, что уже отложила запуск таких сервисов, как живой перевод через AirPods и зеркальное отображение экрана IPhone на ноутбуке, поскольку DMA требует обеспечить совместимость с устройствами сторонних производителей. Apple также предупредила, что «список функций, доступ которых будет отложен для пользователей в ЕС, может только расти».

Одним из ключевых моментов конфликта стало требование обеспечить совместимость наушников других брендов с iPhone, что, по мнению Apple, ставит под угрозу конфиденциальность, поскольку доступ к данным разговоров получают конкуренты. Компания также подчеркнула, что Samsung, крупнейший производитель смартфонов в ЕС, не подпадает под действие тех же норм, что создает недобросовестные конкурентные условия.

Apple не уточнила, какие конкретно продукты могут быть недоступны в ЕС в будущем, но дала понять, что Apple Watch уже сейчас могли бы быть исключены из европейского ассортимента.

В феврале The Washington Post писала, что Великобритания требует от американской корпорации Apple предоставить доступ к зашифрованным данным пользователей по всему миру, которые они загружают в iCloud.