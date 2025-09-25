Apple угрожает ограничить поставки в ЕС из-за цифрового законодательства

В официальном заявлении компания отметила, что уже отложила запуск таких сервисов, как живой перевод через AirPods и зеркальное отображение экрана IPhone на ноутбуке, поскольку DMA требует обеспечить совместимость с устройствами сторонних производителей. Apple также предупредила, что «список функций, доступ которых будет отложен для пользователей в ЕС, может только расти».