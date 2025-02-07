WP: Великобритания требует от Apple доступа к зашифрованным данным

Речь идет об облачном хранилище iCloud, доступ к которому может получить только пользователь. Apple начали внедрять эту функцию в 2022 г. Компания предлагала ее ранее, но отказалась от идеи во время первого президентства Дональда Трампа в США, который раскритиковал Apple за то, что они не помогали в расследовании уголовных дел.