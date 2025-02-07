WP: Великобритания требует от Apple доступа к зашифрованным данным
Великобритания требует от американской корпорации Apple предоставить доступ к зашифрованным данным пользователей по всему миру, которые они загружают в iCloud. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники.
Неопубликованный приказ британского правительства, имеющийся у WP, требует от Apple предоставить возможность просматривать все полностью зашифрованные материалы без просмотра отдельной учетной записи.
Источники сообщают, что, вероятно, в таком случае Apple перестанет предлагать зашифрованное хранилище в Британии вместо того, чтобы нарушить обещания безопасности. Однако это может не удовлетворить требования Соединенного королевства.
Речь идет об облачном хранилище iCloud, доступ к которому может получить только пользователь. Apple начали внедрять эту функцию в 2022 г. Компания предлагала ее ранее, но отказалась от идеи во время первого президентства Дональда Трампа в США, который раскритиковал Apple за то, что они не помогали в расследовании уголовных дел.
Хранилище iCloud и резервные копии являются предпочтительными целями для ордеров на обыск в США, которые могут быть выданы Apple без ведома пользователя.
В ноябре 2024 г. против Apple подали иск на 3 млрд фунтов (около $3,8 млрд) в Великобритании по обвинению в нарушении закона о конкуренции. Иск подала британская организация Which?. Заявление связано с подписками на облачное хранилище iCloud. По версии организации, Apple нарушила британское законодательство о конкуренции, «предоставив своему сервису хранения данных iCloud преференциальный режим» и «заманив» клиентов с устройствами Apple в «ловушку использования iCloud».