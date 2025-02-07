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WP: Великобритания требует от Apple доступа к зашифрованным данным

Ведомости

Великобритания требует от американской корпорации Apple предоставить доступ к зашифрованным данным пользователей по всему миру, которые они загружают в iCloud. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники.

Неопубликованный приказ британского правительства, имеющийся у WP, требует от Apple предоставить возможность просматривать все полностью зашифрованные материалы без просмотра отдельной учетной записи.

Источники сообщают, что, вероятно, в таком случае Apple перестанет предлагать зашифрованное хранилище в Британии вместо того, чтобы нарушить обещания безопасности. Однако это может не удовлетворить требования Соединенного королевства.

Речь идет об облачном хранилище iCloud, доступ к которому может получить только пользователь. Apple начали внедрять эту функцию в 2022 г. Компания предлагала ее ранее, но отказалась от идеи во время первого президентства Дональда Трампа в США, который раскритиковал Apple за то, что они не помогали в расследовании уголовных дел.

Хранилище iCloud и резервные копии являются предпочтительными целями для ордеров на обыск в США, которые могут быть выданы Apple без ведома пользователя.

В ноябре 2024 г. против Apple подали иск на 3 млрд фунтов (около $3,8 млрд) в Великобритании по обвинению в нарушении закона о конкуренции. Иск подала британская организация Which?. Заявление связано с подписками на облачное хранилище iCloud. По версии организации, Apple нарушила британское законодательство о конкуренции, «предоставив своему сервису хранения данных iCloud преференциальный режим» и «заманив» клиентов с устройствами Apple в «ловушку использования iCloud».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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