Путин: Россия запустит первую в мире замкнутую ядерную энергосистему в 2030 году

О том, что РФ намерена первой в мире запустить ЗЯТЦ, говорил глава «Росатома» Алексей Лихачев в октябре 2023 г. Руководитель госкорпорации заявлял, что в 2032-2034 гг. «Росатом» начнет тиражировать строительство не отдельных блоков, а промышленных двухкомпонентных энергетических комплексов, в которые будут входить и быстрые, и тепловые реакторы.