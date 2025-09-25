Газета
Главная / Бизнес /

Путин: Россия запустит первую в мире замкнутую ядерную энергосистему в 2030 году

Технология позволит повторно использовать топливо в реакторах
Ведомости

Россия намерена запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом (ЗЯТЦ) в 2030 г. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин на заседании глобального атомного форума в павильоне «Атом» на ВДНХ.

«Мы в России, в Томской области, планируем запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом. <...> Это в полном смысле революционная разработка отечественных ученых и инженеров», – сказал он.

Путин пояснил, что практически весь объем – 95% отработавшего топлива – будет «вновь неоднократно использоваться в реакторах». Механизм позволит в дальнейшем «практически полностью решить проблему накопления радиоактивных отходов и, что также крайне важно, снять по сути вопрос обеспеченности ураном».

Энергосистема с полным замкнутым ядерным топливным циклом позволяет перерабатывать отработавшее ядерное топливо (ОЯТ), что дает возможность вновь использовать его компоненты. В том числе, это позволит решить проблему ограниченности запасов природного урана и сократить объем радиоактивных отходов.

О том, что РФ намерена первой в мире запустить ЗЯТЦ, говорил глава «Росатома» Алексей Лихачев в октябре 2023 г. Руководитель госкорпорации заявлял, что в 2032-2034 гг. «Росатом» начнет тиражировать строительство не отдельных блоков, а промышленных двухкомпонентных энергетических комплексов, в которые будут входить и быстрые, и тепловые реакторы.

