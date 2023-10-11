Лихачев: РФ первой в мире создаст объект ядерной энергетики четвертого поколения

Строительство энергоблока «Росатом» начал в 2021 г. Сейчас единственными действующими в России реакторами на быстрых нейтронах являются два БН-800 на Белоярской АЭС в Свердловской области. Реакторы на быстрых нейтронах не используют замедлители нейтронов. Они способны превращать отработавшее ядерное топливо в новое, образуя замкнутый цикл. Это позволяет вместо доступных ныне 3% на традиционных АЭС использовать около 30% потенциала ядерного топлива.