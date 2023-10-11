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Лихачев: РФ первой в мире создаст объект ядерной энергетики четвертого поколения

Ведомости

Россия первой в мире запустит реальный объект ядерной энергетики нового поколения с замкнутым ядерным топливным циклом (ЗЯТЦ). Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев на Российской энергетической неделе.

«Мы <...> первые на планете создадим реальный объект атомной энергетики четвертого поколения с ЗЯТЦ», – сказал он (цитата по ТАСС).

С 2032-2034 гг. госкорпорация, по его словам, начнет тиражировать строительство не отдельных блоков, а промышленных двухкомпонентных энергетических комплексов, в которые будут входить и быстрые, и тепловые реакторы.

Проект «Прорыв», реализуемый госкорпорацией, направлен на создание и промышленную реализацию замкнутого ядерного топливного цикла на базе реакторов на быстрых нейтронах, развивающих крупномасштабную ядерную энергетику. Ключевым элементом опытно-демонстрационного энергетического комплекса является первый в мире энергоблок на базе быстрого реактора Брест-ОД-300 со свинцовым теплоносителем в Северске Томской области.

Строительство энергоблока «Росатом» начал в 2021 г. Сейчас единственными действующими в России реакторами на быстрых нейтронах являются два БН-800 на Белоярской АЭС в Свердловской области. Реакторы на быстрых нейтронах не используют замедлители нейтронов. Они способны превращать отработавшее ядерное топливо в новое, образуя замкнутый цикл. Это позволяет вместо доступных ныне 3% на традиционных АЭС использовать около 30% потенциала ядерного топлива.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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