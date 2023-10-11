Лихачев: РФ первой в мире создаст объект ядерной энергетики четвертого поколения
Россия первой в мире запустит реальный объект ядерной энергетики нового поколения с замкнутым ядерным топливным циклом (ЗЯТЦ). Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев на Российской энергетической неделе.
«Мы <...> первые на планете создадим реальный объект атомной энергетики четвертого поколения с ЗЯТЦ», – сказал он (цитата по ТАСС).
С 2032-2034 гг. госкорпорация, по его словам, начнет тиражировать строительство не отдельных блоков, а промышленных двухкомпонентных энергетических комплексов, в которые будут входить и быстрые, и тепловые реакторы.
Проект «Прорыв», реализуемый госкорпорацией, направлен на создание и промышленную реализацию замкнутого ядерного топливного цикла на базе реакторов на быстрых нейтронах, развивающих крупномасштабную ядерную энергетику. Ключевым элементом опытно-демонстрационного энергетического комплекса является первый в мире энергоблок на базе быстрого реактора Брест-ОД-300 со свинцовым теплоносителем в Северске Томской области.
Строительство энергоблока «Росатом» начал в 2021 г. Сейчас единственными действующими в России реакторами на быстрых нейтронах являются два БН-800 на Белоярской АЭС в Свердловской области. Реакторы на быстрых нейтронах не используют замедлители нейтронов. Они способны превращать отработавшее ядерное топливо в новое, образуя замкнутый цикл. Это позволяет вместо доступных ныне 3% на традиционных АЭС использовать около 30% потенциала ядерного топлива.