Вице-президент Ирана: Тегеран и Москва будут создавать новые АЭС

24 сентября стало известно, что организация по атомной энергии Ирана и «Росатом» подписали меморандум о сотрудничестве в сооружении атомных станций малой мощности в этой стране. Сейчас у Ирана действует и расширяется при участии «Росатома» АЭС «Бушер».