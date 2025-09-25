Газета
Главная / Политика /

Вице-президент Ирана: Тегеран и Москва будут создавать новые АЭС

Ведомости

Иран и Россия будут создавать новые АЭС – большие и малой мощности, заявил глава организации по атомной энергии Ирана и вице-президент страны Мохаммад Эслами на заседании глобального атомного форума в Москве.

По его словам, у Тегерана и Москвы уже есть договоренности.

Президент РФ Владимир Путин на форуме заявил, что атомные станции российского дизайна являются самыми востребованными в мире. По его словам, только Россия обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики.

24 сентября стало известно, что организация по атомной энергии Ирана и «Росатом» подписали меморандум о сотрудничестве в сооружении атомных станций малой мощности в этой стране. Сейчас у Ирана действует и расширяется при участии «Росатома» АЭС «Бушер».

