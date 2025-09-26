Рост ставок морских перевозок сделает нефть из США неконкурентоспособной в Азии
Американская нефть может стать неконкурентоспособной для азиатских покупателей из-за роста ставок на морские перевозки, сообщает Bloomberg. Основной причиной подорожания логистики стал резкий рост спроса со стороны китайских нефтеперерабатывающих заводов и ожидания увеличения поставок со стороны ОПЕК+.
По данным Baltic Exchange, стоимость аренды супертанкера (VLCC) для транспортировки нефти из США в Китай в настоящее время превышает $70 000 в сутки. Это меньше, чем ставки за маршрут с Ближнего Востока, но из-за гораздо большей протяженности маршрута из Америки итоговая стоимость доставки значительно возрастает.
Трейдеры сообщают, что китайские импортеры активно размещают заказы на поставки до конца года, чтобы использовать государственные квоты на импорт. Однако это вызывает дефицит доступных танкеров на дальние маршруты.
Несмотря на то что арбитражные поставки из США в Азию сохраняются, дальнейшая экономическая целесообразность таких операций находится под вопросом.
Эксперты также отмечают снижение привлекательности ближневосточной нефти: сужаются таймспрэды по эталону Dubai, падают премии по сортам Oman и Murban, а премия Murban к Brent быстро сокращается.
Одновременно в США наблюдается сокращение запасов нефти – они достигли самого низкого уровня с января, что также может повлиять на баланс поставок.
Аналитик Ed Finley-Richardson из Contango Research заявил, что судовладельцы все чаще предпочитают оставаться в азиатском регионе, где растет число поставок от стран ОПЕК+, что еще сильнее ограничивает предложение судов для поставок из Америки.
21 августа США также ввели санкции против китайских операторов морских терминалов за торговлю иранской нефтью.