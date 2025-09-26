Рост ставок морских перевозок сделает нефть из США неконкурентоспособной в Азии

По данным Baltic Exchange, стоимость аренды супертанкера (VLCC) для транспортировки нефти из США в Китай в настоящее время превышает $70 000 в сутки. Это меньше, чем ставки за маршрут с Ближнего Востока, но из-за гораздо большей протяженности маршрута из Америки итоговая стоимость доставки значительно возрастает.