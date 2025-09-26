Россельхознадзор: РФ вывезла в Индию продукцию АПК на $2,6 млрд за 2024 год

Чтобы расширить перечень товаров на экспорт, в России оценивают экономическую выгоду такого решения. По словам руководителя Россельхознадзора, страна сейчас может увеличивать объем поставок свинины в Индию, однако «пока у нас экономически не всегда это получается». Данкверт объяснил, что это связано с работой по разовым лицензиям при экспорте в Нью-Дели, что не совсем удобно российским поставщикам.