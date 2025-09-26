Россельхознадзор: РФ вывезла в Индию продукцию АПК на $2,6 млрд за 2024 год
Объем поставок товаров агропромышленного комплекса из России в Индию составил $2,6 млрд в 2024 г., сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, передает ТАСС.
«У нас за 2024 г. положительный баланс с Индией. Мы поставили в 2,5 раза больше продукции, чем Индия. Это где-то $2,6 млрд, а Индия поставила на $1 млрд», – отметил он.
Данкверт рассказал, что в Индии пользуются спросом растительные масла: подсолнечное масло, соевое, рапсовое, любые другие виды масел, которые и поступают в страну из России.
Чтобы расширить перечень товаров на экспорт, в России оценивают экономическую выгоду такого решения. По словам руководителя Россельхознадзора, страна сейчас может увеличивать объем поставок свинины в Индию, однако «пока у нас экономически не всегда это получается». Данкверт объяснил, что это связано с работой по разовым лицензиям при экспорте в Нью-Дели, что не совсем удобно российским поставщикам.
25 сентября зампредседателя правительства России Дмитрий Патрушев встретился с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. Он назвал «особо привилегированным» стратегическое сотрудничество с Индией и отметил, что Москва им дорожит. Кроме того, Патрушев отметил, что в 2024 г. объем торговли между странами достиг исторического максимума.