Патрушев сказал Моди, что Россия дорожит стратегическим партнерством с Индией

Ведомости

Зампредседателя правительства России Дмитрий Патрушев встретился с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в ходе рабочей поездки в Индию. Они в том числе обсудили этапы процесса по заключению соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Нью-Дели, сообщила пресс-служба кабмина.

Патрушев назвал «особо привилегированным» стратегическое сотрудничество с Индией и отметил, что Москва им дорожит. Кроме того, зампредседателя правительства отметил, что в 2024 г. объем торговли между странами достиг исторического максимума. По его словам, взаимодействие государств в экономической сфере масштабируется с каждым годом.

Как сообщили в кабмине, Патрушев и Моди в ходе встречи также поднимали вопрос о создании зерновой биржи БРИКС, что позволит увеличить поставки сельскохозяйственной продукции среди стран – участниц объединения.

Еще в феврале российский вице-премьер на переговорах с чрезвычайным и полномочным послом Индии в Москве Винай Кумаром рассказал, что товарооборот агропродукции между странами увеличился более чем на 60% за 2024 г. Тогда он отметил, что Россия готова увеличить поставки растительных масел, животноводческой продукции, пшеницы и зернобобовых культур в Индию.

