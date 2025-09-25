Патрушев сказал Моди, что Россия дорожит стратегическим партнерством с Индией

Еще в феврале российский вице-премьер на переговорах с чрезвычайным и полномочным послом Индии в Москве Винай Кумаром рассказал, что товарооборот агропродукции между странами увеличился более чем на 60% за 2024 г. Тогда он отметил, что Россия готова увеличить поставки растительных масел, животноводческой продукции, пшеницы и зернобобовых культур в Индию.