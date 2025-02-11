Патрушев: рост товарооборота агропродукции РФ и Индии превысил 60% в 2024 году
Товарооборот агропродукции между РФ и Индией в 2024 г. увеличился более чем на 60%. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Индии в России Винай Кумаром.
«Мы заинтересованы в дальнейшем развитии взаимной торговли», – сказал Патрушев.
По словам вице-премьера, Россия готова увеличить экспорт в Индию растительных масел, животноводческой продукции, пшеницы и зернобобовых культур. Также наша страна заинтересована в импорте индийских сельскохозяйственных товаров, таких как фрукты и овощи.
В ходе встречи стороны также обсудили возможности для выявления дополнительных точек роста и развития двустороннего сотрудничества.
3 февраля председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал активизировать работу межпарламентской комиссии России и Индии. По его словам, товарооборот между двумя государствами сейчас увеличивается, а гуманитарные связи становятся крепче, но останавливаться на этом не следует.