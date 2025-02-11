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Патрушев: рост товарооборота агропродукции РФ и Индии превысил 60% в 2024 году

Ведомости

Товарооборот агропродукции между РФ и Индией в 2024 г. увеличился более чем на 60%. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Индии в России Винай Кумаром.

«Мы заинтересованы в дальнейшем развитии взаимной торговли», – сказал Патрушев.

По словам вице-премьера, Россия готова увеличить экспорт в Индию растительных масел, животноводческой продукции, пшеницы и зернобобовых культур. Также наша страна заинтересована в импорте индийских сельскохозяйственных товаров, таких как фрукты и овощи.

В ходе встречи стороны также обсудили возможности для выявления дополнительных точек роста и развития двустороннего сотрудничества.

3 февраля председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал активизировать работу межпарламентской комиссии России и Индии. По его словам, товарооборот между двумя государствами сейчас увеличивается, а гуманитарные связи становятся крепче, но останавливаться на этом не следует.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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