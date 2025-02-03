Володин призвал активизировать работу межпарламентской комиссии России и Индии

Володин отметил, что диалог между Россией и Индией строится на принципах взаимоуважения, доверия и невмешательства во внутренние дела друг друга. Он также подчеркнул, что товарооборот между двумя государствами увеличивается, а гуманитарные связи становятся крепче, но останавливаться на этом не следует.