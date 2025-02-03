Володин призвал активизировать работу межпарламентской комиссии России и Индии
Работу совместной межпарламентской комиссии между Россией и Индией необходимо активизировать. Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин во время встречи со спикером народной палаты парламента Индии Омом Бирлой, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Встреча состоялась 3 февраля в Нью-Дели. В ходе мероприятия обсуждались способы повышения эффективности межпарламентского сотрудничества и шаги, необходимые для законодательного обеспечения соглашений, достигнутых между двумя странами.
Володин отметил, что диалог между Россией и Индией строится на принципах взаимоуважения, доверия и невмешательства во внутренние дела друг друга. Он также подчеркнул, что товарооборот между двумя государствами увеличивается, а гуманитарные связи становятся крепче, но останавливаться на этом не следует.
Председатель Госдумы считает необходимым активизировать работу совместной межпарламентской комиссии. Он подтвердил приглашение спикеру народной палаты парламента Индии посетить Москву.
«Было бы правильно выйти на системные взаимоотношения, чтобы мы могли уже в ежегодном формате проводить встречи, обсуждать накопившиеся вопросы в рамках наших полномочий», – сказал председатель Госдумы.
Кроме того, Володин предложил установить контакты на уровне профильных комитетов обеих палат. Также он пригласил индийских парламентариев участвовать в международной конференции по вопросам развития парламентаризма, которая пройдет в Москве летом.
Володин со вчерашнего дня находится в Индии с официальным визитом. У него запланированы встречи с руководством республики, а также посещение обеих палат индийского парламента.