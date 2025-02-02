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Володин прибыл в Индию с официальным визитом

Там у него запланированы встречи с индийским руководством и посещение парламента
Ведомости

Российская делегация во главе с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным прибыла с официальным визитом в Индию, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

«В Нью-Дели будут обсуждаться вопросы российско-индийского сотрудничества в экономической, социально-культурной, образовательной и технологической сферах, а также дальнейшее развитие межпарламентского диалога», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что у Володина в Индии запланированы встречи с руководством республики, а также посещение обеих палат индийского парламента.

Ранее о том, что визит спикера Госдумы в Индию состоится в начале февраля, рассказали источники «Ведомостей». До этого уже запланированная на декабрь 2024 г. поездка отменилась из-за положительного теста на COVID-19 у Володина.

В интервью «России 24» Володин говорил, что российская делегация планирует обсудить с индийскими партнерами ряд проблемных вопросов, и что странам удалось наладить новый формат общения – создание межпарламентских комиссий, куда входят руководители профильных комитетов.

26 декабря 2024 г. Володин провел встречу с послом Индии в России Винаем Кумаром. Председатель Госдумы на встрече говорил, что «Индия для нас больше, чем стратегический партнер», что отношения нужно строить «на принципах дружбы и невмешательства в дела суверенных государств, находиться в режиме постоянного диалога».

В начале января спикер нижней палаты представлял Россию на инаугурации президента Венесуэлы Николаса Мадуро и встретился с ним. 

За прошлый год спикер посетил Саудовскую Аравию (февраль), Казахстан (июнь), Белоруссию (июль и сентябрь), Никарагуа, Кубу и Алжир (все – июль). Также в мае Володин возглавлял российскую делегацию на траурных мероприятия в Иране в связи с гибелью президента страны Ибрахима Раиси.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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