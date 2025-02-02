Володин прибыл в Индию с официальным визитом

Володин прибыл в Индию с официальным визитомТам у него запланированы встречи с индийским руководством и посещение парламента
Российская делегация во главе с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным прибыла с официальным визитом в Индию, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
«В Нью-Дели будут обсуждаться вопросы российско-индийского сотрудничества в экономической, социально-культурной, образовательной и технологической сферах, а также дальнейшее развитие межпарламентского диалога», – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что у Володина в Индии запланированы встречи с руководством республики, а также посещение обеих палат индийского парламента.
Ранее о том, что визит спикера Госдумы в Индию состоится в начале февраля, рассказали источники «Ведомостей». До этого уже запланированная на декабрь 2024 г. поездка отменилась из-за положительного теста на COVID-19 у Володина.
В интервью «России 24» Володин говорил, что российская делегация планирует обсудить с индийскими партнерами ряд проблемных вопросов, и что странам удалось наладить новый формат общения – создание межпарламентских комиссий, куда входят руководители профильных комитетов.
26 декабря 2024 г. Володин провел встречу с послом Индии в России Винаем Кумаром. Председатель Госдумы на встрече говорил, что «Индия для нас больше, чем стратегический партнер», что отношения нужно строить «на принципах дружбы и невмешательства в дела суверенных государств, находиться в режиме постоянного диалога».
В начале января спикер нижней палаты представлял Россию на инаугурации президента Венесуэлы Николаса Мадуро и встретился с ним.
За прошлый год спикер посетил Саудовскую Аравию (февраль), Казахстан (июнь), Белоруссию (июль и сентябрь), Никарагуа, Кубу и Алжир (все – июль). Также в мае Володин возглавлял российскую делегацию на траурных мероприятия в Иране в связи с гибелью президента страны Ибрахима Раиси.