Володин прибыл в Индию с официальным визитом

26 декабря 2024 г. Володин провел встречу с послом Индии в России Винаем Кумаром. Председатель Госдумы на встрече говорил, что «Индия для нас больше, чем стратегический партнер», что отношения нужно строить «на принципах дружбы и невмешательства в дела суверенных государств, находиться в режиме постоянного диалога».