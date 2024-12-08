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Заболевший коронавирусом Володин проведет заседание Совета ПА ОДКБ

Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин проведет заседание Совета парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) 9 декабря, сообщили в нижней палате парламента. 5 декабря стало известно, что спикер Госдумы сдал положительный тест на COVID-19.

«9 декабря на площадке Государственной думы под председательством Вячеслава Володина пройдет заседание Совета ПА ОДКБ и семнадцатое пленарное заседание ассамблеи», – говорится в сообщении.

Ожидается, что участники заседания обсудят вопросы гармонизации законодательства государств – членов ОДКБ в сфере информационных технологий, проект обращения ПА ОДКБ к парламентариям стран мира в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

5 декабря в Госдуме сообщили, что председатель Госдумы Володин сдал положительный тест на коронавирус, в связи с чем его визит в Индию был отложен. О переносе визита председателя Госдумы говорили источники «Ведомостей» 1 декабря. Визит перенесен на неопределенный срок.

В 2021 г. Володин дважды сообщал о вакцинации от коронавирусной инфекции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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