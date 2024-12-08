Заболевший коронавирусом Володин проведет заседание Совета ПА ОДКБ

5 декабря в Госдуме сообщили, что председатель Госдумы Володин сдал положительный тест на коронавирус, в связи с чем его визит в Индию был отложен. О переносе визита председателя Госдумы говорили источники «Ведомостей» 1 декабря. Визит перенесен на неопределенный срок.