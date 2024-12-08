Заболевший коронавирусом Володин проведет заседание Совета ПА ОДКБ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин проведет заседание Совета парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) 9 декабря, сообщили в нижней палате парламента. 5 декабря стало известно, что спикер Госдумы сдал положительный тест на COVID-19.
«9 декабря на площадке Государственной думы под председательством Вячеслава Володина пройдет заседание Совета ПА ОДКБ и семнадцатое пленарное заседание ассамблеи», – говорится в сообщении.
Ожидается, что участники заседания обсудят вопросы гармонизации законодательства государств – членов ОДКБ в сфере информационных технологий, проект обращения ПА ОДКБ к парламентариям стран мира в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.
5 декабря в Госдуме сообщили, что председатель Госдумы Володин сдал положительный тест на коронавирус, в связи с чем его визит в Индию был отложен. О переносе визита председателя Госдумы говорили источники «Ведомостей» 1 декабря. Визит перенесен на неопределенный срок.
В 2021 г. Володин дважды сообщал о вакцинации от коронавирусной инфекции.